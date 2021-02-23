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Пять шагов уничтожения России, "минуя Путина": США написали план

23 февраля 2021, 17:10  •  122 • Политика
Названы пять шагов уничтожения России, "минуя Путина". В США написали план. С предложениями выступил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол.
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своём материале, вышедшем на сайте телеканала "Звезда", прокомментировал статью бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола под названием "Как сдержать путинскую Россию. Стратегия противодействия растущей ревизионистской власти".
Ильницкий выделил несколько тезисов из публикации дипломата, которая появилась в прошлом месяце. В результате обрисовался вполне чёткий план по фактически разрушению нашей страны.
Во-первых, Макфол призвал Вашингтон бросить попытки подружиться с российским лидером Владимиром Путиным, как это пытался сделать 45-й президент США Дональд Трамп.
Во-вторых, он заявил о необходимости системно работать против экономики РФ. В частности, это третий пункт - важно не допустить реализации проекта "Северный поток - 2".
Кроме того, новый глава Белого дома Джо Байден должен усилить поддержку Киева и ориентироваться на увеличение зоны влияния Вашингтона вдоль российских границ, вовлекая под свой контроль и другие бывшие республики СССР.
И последнее, но первое по своему значению: Соединённым Штатам необходимо, "минуя Путина", непосредственно "работать с российским обществом", изложил программу Макфола советник министра обороны РФ.

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