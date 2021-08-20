Пять шагов для Запада: Навальный повторно потребовал санкций против окружения Путина

Забытый всеми скандальный блогер Алексей Навальный попытался вернуть к себе внимание, повторно потребовав санкций против окружения президента России Владимира Путина. Для Запада даже расписал "пять шагов".

К годовщине своего "отравления", которое до сих пор никем, даже сочувствующими Навальному, не было доказано, блогер написал заметку, которую опубликовали три газеты: британская The Guardian, французская Le Monde и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В материале он расписал, как непонятливому, по его мнению, Западу необходимо бороться с коррупцией. Мол, оружия и денег для этого не надо, вот вам "5 шагов":

Во-первых, Навальный призвал Запад выделить особую категорию стран, которые поощряют коррупцию. По его словам, это позволит принимать меры сразу в отношении целой группы стран, а не вводить санкции "поштучно" против каждой страны.

Во-вторых, все документы, которые касаются контрактов между западными компаниями и партнёрами из стран с коррупционными рисками, опубликовать и сделать полностью прозрачными. Даже если контракт хотя бы минимально связан с таким государством.

В-третьих, он призвал ввести санкции против окружения Владимира Путина. По его словам, Запад неправильно поступает, что до сих пор не ввёл меры против бизнесменов из России, которые якобы замечены в коррупции.

В-четвёртых, "включить" политическую волю. Навальный напомнил США, Великобритании и Германии, что есть законы, которые позволяют бороться с иностранной коррупцией.

В-пятых, создать международный орган и комиссию по борьбе с коррупцией.