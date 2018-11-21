Пять самых странных инициатив депутатов Госдумы

Государственная дума работает не покладая рук: каждый год принимаются сотни новых законов и поправок. А ведь это только вершина айсберга — до голосования доходит не более чем четверть законопроектов. Неудивительно, что утомленные столь напряженной работой депутаты иногда теряют связь с реальностью

Автор:

Жуйков Денис

Ограбь нищего!

Обложить самозанятых налогом на тунеядство на днях предложил депутат Сергей Вострецов, входящий в думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Идея заключается в том, чтобы обязать неработающих граждан России платить отчисления в страховые фонды. Неуплата же приведет сначала к штрафу, а потом, возможно, и к более суровым видам наказания.

По словам парламентария, в России порядка 18 миллионов граждан трудоспособного возраста не платят никаких налогов и взносов, но при этом деньги на пропитание и проживание у них есть. Все эти люди вместе с тем имеют право на получение социальных гарантий от государства, тот же полис ОМС, а также планируют в будущем получать пенсию.

По факту же получается, что человек, который официально не имеет дохода, то есть является безработным, должен будет заплатить штраф, хотя денег для этого у него вполне может действительно не быть. Какой же выбор предлагает таким людям депутат? Откуда брать деньги на уплату налога? Воровать, грабить или же обращаться в микрокредитные организации? Идея уже подверглась критике в Госдуме, но тот факт, что подобные даже не «сырые», а просто антисоциальные и нелепые предложения доходят до этапа обсуждения в парламенте, где, по идее, время крайне дорого, не перестает удивлять. Подобных предложений в Думе нынешнего созыва (избрана 18 сентября 2016 года) скопилось уже немало.