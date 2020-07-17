Пять самых сильных армий социалистического лагеря • 107 • Аналитика

В годы Холодной войны целый ряд стран социалистического лагеря обладал мощными вооруженными силами, способными на равных противостоять самым боеспособным армиям Запада. Кого же можно включить в «великолепную пятерку» армий соцлагеря?





1.Советская Армия

Конечно, на первом месте – мощнейшая Советская Армия. На что способны советские воины, весь мир увидел еще во время Второй мировой войны, а в послевоенный период военная мощь советского государства только увеличивалась. Главным боевым козырем СССР было наличие мощного ядерного арсенала, но и обычные вооружения были на высоте.



К 1990 г. численность Вооруженных сил СССР (СА, ВМФ и т.д.) составляла 4 490 800 человек, при этом мобилизационный резерв насчитывал 92 млн человек. У Советской Армии и Военно-морского флота были не только большая численность, хорошее вооружение, но и качественно подготовленный и идейно мотивированный личный состав. Части и соединения Советской Армии в разное время были размещены не только на всей территории СССР, но и в ряде стран Восточной Европы, Азии, Африки, на Кубе.





2.Народно-освободительная армия Китая

Хотя Китай находился в сложных отношениях с СССР, он также принадлежал (и принадлежит) к числу социалистических стран. Народно-освободительная армия Китая создавалась не без участия Советского Союза. Главными преимуществами Китая в годы Холодной войны были наличие ядерного арсенала и его численность населения, позволявшая сформировать гигантский мобилизационный резерв.



К 1990 г. численность НОАК составляла 4,5 млн человек. Однако в то время Китай еще не мог похвастать хорошим вооружением и качеством подготовки военных, что было доказано во время конфликта с Вьетнамом. Но в любом случае китайская армия представляла собой грозную силу хотя бы в силу своей численности.





3.Корейская народная армия

КНДР вплоть до настоящего времени остается крайне милитаризованным государством с очень многочисленной и боеспособной армией. Учитывая всеобщую воинскую повинность и длительный срок службы по призыву, численность Корейской народной армии при относительно невысокой численности населения страны очень велика: к 1990 году в КНА служило до 4 млн человек, еще примерно 6 млн человек составлял мобилизационный резерв.



Точная численность личного состава ВС КНДР, учитывая закрытость страны, неизвестна даже сейчас. Большим плюсом Корейской народной армии всегда были идейная мотивация, жесткая дисциплина, высокая подготовленность личного состава. Кроме того, КНДР всегда уделяла особое внимание вооружению своей армии, что позволило оснастить ее мощной артиллерией, средствами ПВО, ракетными установками.





4.Вьетнамская народная армия

Закаленная во время борьбы с американской агрессией Вьетнамская народная армия заслуженно считается одной из самых боеспособных не только в Азии, но и в мире в целом. Начнем с того, что из всех армий соцлагеря это была в годы Холодной войны самая воевавшая армия, которая десятилетиями вела боевые действия на своей территории и на территории соседних стран Индокитая, успев повоевать с французами, американцами и их союзниками, китайцами, красными кхмерами.



В настоящее время численность ВНА составляет около 500 тыс. военнослужащих, однако в 1970-е – 1980-е гг. была значимо большей, ориентировочно – не менее 1 млн человек, задействованных в армии и различных военизированных формированиях. Самоотверженность, идейность, жесткая дисциплина также были сильными качествами вьетнамской армии в годы Холодной войны, которая для самих вьетнамцев была очень даже «горячей».





5.Национальная народная армия ГДР

Германская Демократическая Республика обладала самыми боеспособными, хотя и не самыми многочисленными вооруженными силами среди прочих союзников СССР в Восточной Европе. По воспоминаниям многих высокопоставленных советских военных, по сути в Варшавском договоре если и можно было на кого-то рассчитывать (кроме СА, разумеется), то на ННА ГДР. Знаменитый германский воинский дух никуда не делся даже после раздела Германии на Западную и Восточную, и ННА была в определенной степени таким же наследником воинских традиций Германии, как и бундесвер.



Численность ННА ГДР к 1990 году составляла всего 175 тысяч 300 человек, но зато армия была высокомобильной, хорошо вооруженной и прекрасно подготовленной. В ее состав входили 2 бронетанковые и 4 мотострелковые дивизии, 2 ракетные бригады, 10 артиллерийских и 9 противовоздушных полков и другие части. Прекращение существования ГДР стало настоящей трагедией для многих военнослужащих ННА, которых просто вышвырнули с военной службы, несмотря на их заслуги и опыт. В годы Холодной войны целый ряд стран социалистического лагеря обладал мощными вооруженными силами, способными на равных противостоять самым боеспособным армиям Запада. Кого же можно включить в «великолепную пятерку» армий соцлагеря?Конечно, на первом месте – мощнейшая Советская Армия. На что способны советские воины, весь мир увидел еще во время Второй мировой войны, а в послевоенный период военная мощь советского государства только увеличивалась. Главным боевым козырем СССР было наличие мощного ядерного арсенала, но и обычные вооружения были на высоте.К 1990 г. численность Вооруженных сил СССР (СА, ВМФ и т.д.) составляла 4 490 800 человек, при этом мобилизационный резерв насчитывал 92 млн человек. У Советской Армии и Военно-морского флота были не только большая численность, хорошее вооружение, но и качественно подготовленный и идейно мотивированный личный состав. Части и соединения Советской Армии в разное время были размещены не только на всей территории СССР, но и в ряде стран Восточной Европы, Азии, Африки, на Кубе.Хотя Китай находился в сложных отношениях с СССР, он также принадлежал (и принадлежит) к числу социалистических стран. Народно-освободительная армия Китая создавалась не без участия Советского Союза. Главными преимуществами Китая в годы Холодной войны были наличие ядерного арсенала и его численность населения, позволявшая сформировать гигантский мобилизационный резерв.К 1990 г. численность НОАК составляла 4,5 млн человек. Однако в то время Китай еще не мог похвастать хорошим вооружением и качеством подготовки военных, что было доказано во время конфликта с Вьетнамом. Но в любом случае китайская армия представляла собой грозную силу хотя бы в силу своей численности.КНДР вплоть до настоящего времени остается крайне милитаризованным государством с очень многочисленной и боеспособной армией. Учитывая всеобщую воинскую повинность и длительный срок службы по призыву, численность Корейской народной армии при относительно невысокой численности населения страны очень велика: к 1990 году в КНА служило до 4 млн человек, еще примерно 6 млн человек составлял мобилизационный резерв.Точная численность личного состава ВС КНДР, учитывая закрытость страны, неизвестна даже сейчас. Большим плюсом Корейской народной армии всегда были идейная мотивация, жесткая дисциплина, высокая подготовленность личного состава. Кроме того, КНДР всегда уделяла особое внимание вооружению своей армии, что позволило оснастить ее мощной артиллерией, средствами ПВО, ракетными установками.Закаленная во время борьбы с американской агрессией Вьетнамская народная армия заслуженно считается одной из самых боеспособных не только в Азии, но и в мире в целом. Начнем с того, что из всех армий соцлагеря это была в годы Холодной войны самая воевавшая армия, которая десятилетиями вела боевые действия на своей территории и на территории соседних стран Индокитая, успев повоевать с французами, американцами и их союзниками, китайцами, красными кхмерами.В настоящее время численность ВНА составляет около 500 тыс. военнослужащих, однако в 1970-е – 1980-е гг. была значимо большей, ориентировочно – не менее 1 млн человек, задействованных в армии и различных военизированных формированиях. Самоотверженность, идейность, жесткая дисциплина также были сильными качествами вьетнамской армии в годы Холодной войны, которая для самих вьетнамцев была очень даже «горячей».Германская Демократическая Республика обладала самыми боеспособными, хотя и не самыми многочисленными вооруженными силами среди прочих союзников СССР в Восточной Европе. По воспоминаниям многих высокопоставленных советских военных, по сути в Варшавском договоре если и можно было на кого-то рассчитывать (кроме СА, разумеется), то на ННА ГДР. Знаменитый германский воинский дух никуда не делся даже после раздела Германии на Западную и Восточную, и ННА была в определенной степени таким же наследником воинских традиций Германии, как и бундесвер.Численность ННА ГДР к 1990 году составляла всего 175 тысяч 300 человек, но зато армия была высокомобильной, хорошо вооруженной и прекрасно подготовленной. В ее состав входили 2 бронетанковые и 4 мотострелковые дивизии, 2 ракетные бригады, 10 артиллерийских и 9 противовоздушных полков и другие части. Прекращение существования ГДР стало настоящей трагедией для многих военнослужащих ННА, которых просто вышвырнули с военной службы, несмотря на их заслуги и опыт. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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