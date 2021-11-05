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Пять русских областей назвали украинскими. Права предъявил киевский философ
05 ноября 2021, 20:20 • 217 • Политика
Пять русских областей назвали украинскими. Права на них предъявил киевский философ Пётр Кралюк. По его мнению, отдельные территории ряда регионов России исторически якобы являются землями Незалежной.
Украинский философ и писатель Пётр Кралюк назвал пять русских субъектов, части которых, по его мнению, исторически якобы являются землями Незалежной.
В своих публикациях для журнала "День" он указал на так называемые этнические районы Украины, современные территории которых сегодня частично входят в состав России.
Речь о Стародубщине, которая занимает чуть меньше половины Брянской области, и Восточной Слабожанщине, к которой относятся отдельные земли Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областей.
Кралюк заявил, что эти районы будто бы имели ключевое значение в процессе развития украинской государственности и нации.
В связи с этим писатель раскритиковал власти СССР, которые, по его словам, передали часть земель Украины другим республикам, входившим в Советский Союз, и фактически русифицировали эти территории. Философ добавил, что из-за этого многие этнические украинцы были вынуждены покинуть исконную родину.
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