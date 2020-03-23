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Пять пунктов: Поклонская назвала меры, которые должны принять чиновники из-за эпидемии коронавируса
23 марта 2020, 22:35 • 55 • Политика
В связи с эпидемией коронавируса Наталья Поклонская обратилась к чиновникам с призывом внедрить меры по недопущению распространения вируса. Экс-прокурор Крыма назвала пять пунктов, которые уже действуют в Москве.
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, как победить коронавирус. По её мнению, один из главных способов - ввести карантин. А задача людей - его соблюдать и не плевать на здоровье других, написала Поклонская на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что сейчас не время переносить температуру на ногах и ходить с больным горлом на работу. К тому же даже без явных симптомов человек может быть переносчиком заразы.
Также она обратилась к руководителям регионов России, где обнаружили случаи коронавируса. Поклонская призвала их внедрить те же меры, что были введены в Москве. К ним относятся:
Подводя итог, Поклонская ещё раз обратилась к представителям молодого поколения. Она призвала их избегать прямых контактов с пожилыми людьми и по возможности поддерживать связь с пожилыми родственниками по телефону или через интернет.
Фото: скриншот facebook.com/PoklonskayaNV
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