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Пять пунктов: Поклонская назвала меры, которые должны принять чиновники из-за эпидемии коронавируса

23 марта 2020, 22:35  •  55 • Политика
В связи с эпидемией коронавируса Наталья Поклонская обратилась к чиновникам с призывом внедрить меры по недопущению распространения вируса. Экс-прокурор Крыма назвала пять пунктов, которые уже действуют в Москве.
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, как победить коронавирус. По её мнению, один из главных способов - ввести карантин. А задача людей - его соблюдать и не плевать на здоровье других, написала Поклонская на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что сейчас не время переносить температуру на ногах и ходить с больным горлом на работу. К тому же даже без явных симптомов человек может быть переносчиком заразы.
"Из-за вас могут пострадать другие - особенно дедушки и бабушки. Проявите уважение", - призвала Поклонская.
Также она обратилась к руководителям регионов России, где обнаружили случаи коронавируса. Поклонская призвала их внедрить те же меры, что были введены в Москве. К ним относятся:
  1. Люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также перенёсшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим. Работодатели должны перевести данную группу работников в режим удалённой работы, предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. Исключение - руководители и сотрудники, чьё нахождение на работе жизненно важно для предприятий, а также работники сферы здравоохранения. Больничный лист должен доставляться на дом.
  2. Просьба к пожилым и хронически больным людям не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее — поехать на дачу.
  3. Выплата разовой компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией.
  4. Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных людей. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
  5. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные люди могут звонить по специальному номеру.
Подводя итог, Поклонская ещё раз обратилась к представителям молодого поколения. Она призвала их избегать прямых контактов с пожилыми людьми и по возможности поддерживать связь с пожилыми родственниками по телефону или через интернет.
"Сама общаюсь с родителями по скайпу", - призналась Поклонская.
Фото: скриншот facebook.com/PoklonskayaNV
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