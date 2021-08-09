Пять признаков краха США: National Interest отдали мир России и Китаю

National Interest отдали мир России и Китаю, заявив, что видят пять признаков краха гегемонии США. Мир американский аналитик с окончательным падением США отдал Китаю и России.

Обозреватель National Interest Марк Кац усмотрел пять признаков падения американской гегемонии на планете. Кац напомнил, что когда-то США конкурировали с Советским Союзом, мир был биполярным. Однако с падением Союза Штаты остались в одиночестве - были главными долгое время. Но и этому времени пришёл конец: вызовы 21-го века привели страну к краху.

О конце эпохи влияния Вашингтона на весь мир говорят следующие признаки:

Америка не смогла победить ни в Ираке, ни в Афганистане. США не смогли конкурировать с Россией ни после событий в Грузии в 2008 году, ни после госпереворота на Украине в 2014 году. В урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке американцы не играют первую скрипку. Штаты уступили России, Ирану и Турции - по крайней мере в Йемене и Сирии. Кроме того, потеряны позиции на севере Африки - в Ливии. США не могут остановить Китай, Поднебесная наращивает своё могущество. Штаты пытались сблизиться со своими противниками, но не преуспели и здесь.

Под противниками, помимо России, Кац понимает, например, Китай и Иран. Президент США Дональд Трамп пытался изменить отношения с этими странами, но не добился успеха. Более того, когда стало ясно, что взаимодействия не получится, Штаты не сумели убедить в нежелательности общения с оппонентами даже своих союзников, добавил автор материала.

Каким будет мировой порядок в будущем? Общей позиции у экспертов нет, говорит Кац. Возможно, новыми полюсами станут Пекин и Вашингтон. Но, может быть, появится и третья сила, которая будет балансировать между Китаем и США - роль возьмёт на себя Россия, добавил автор материала.