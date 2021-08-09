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Пять признаков краха США: National Interest отдали мир России и Китаю
09 августа 2021, 04:50 • 181 • Политика
National Interest отдали мир России и Китаю, заявив, что видят пять признаков краха гегемонии США. Мир американский аналитик с окончательным падением США отдал Китаю и России.
Обозреватель National Interest Марк Кац усмотрел пять признаков падения американской гегемонии на планете. Кац напомнил, что когда-то США конкурировали с Советским Союзом, мир был биполярным. Однако с падением Союза Штаты остались в одиночестве - были главными долгое время. Но и этому времени пришёл конец: вызовы 21-го века привели страну к краху.
О конце эпохи влияния Вашингтона на весь мир говорят следующие признаки:
Под противниками, помимо России, Кац понимает, например, Китай и Иран. Президент США Дональд Трамп пытался изменить отношения с этими странами, но не добился успеха. Более того, когда стало ясно, что взаимодействия не получится, Штаты не сумели убедить в нежелательности общения с оппонентами даже своих союзников, добавил автор материала.
Каким будет мировой порядок в будущем? Общей позиции у экспертов нет, говорит Кац. Возможно, новыми полюсами станут Пекин и Вашингтон. Но, может быть, появится и третья сила, которая будет балансировать между Китаем и США - роль возьмёт на себя Россия, добавил автор материала.
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