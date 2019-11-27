Пять причин, почему Блумберг не сможет победить Трампа

Автор:

Латышев Сергей

В США произошло знаменательное событие, оживившее предвыборную кампанию, обещавшую войти в историю только немеренными объёмами грязи, которую выливают друг на друга республиканцы и демократы в преддверии выборов 2020 года. В президентскую гонку на стороне демократов неожиданно включился один из богатейших людей планеты (состояние свыше 54 миллиардов долларов) — финансовый гений и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Этот человек, родившийся в простой семье еврейских выходцев из России, сделал себя сам, а не получил — в отличие от нынешнего президента Дональда Трампа — своё состояние от отца.

Простое сравнение личных качеств обоих претендентов на президентство указывает на неоспоримое общее превосходство Блумберга над Трампом. Тем не менее нынешний хозяин Белого дома в восторге и хотел бы сразиться именно с Блумбергом на следующих президентских выборах, поскольку не сомневается, что побьёт его.

И, как мы увидим, Трамп, похоже, совершенно прав: невероятное богатство и неординарные аналитические способности вряд ли помогут Блумбергу, основателю и владельцу медиакомпании Bloomberg LP, члену объединяющего воротил Уолл-стрита секретного общества Kappa Beta Phi (ΚΒΦ) и крупному филантропу, убрать из Белого дома бывшего строительного магната и шоумена. Которого терпеть не может половина американцев — из числа либералов, левых и всевозможных меньшинств.

«Мы не можем позволить себе ещё четыре года терпеть безрассудные и аморальные действия президента Трампа. Он представляет собой опаснейшую угрозу нашей стране и нашим ценностям. Если он обеспечит себе ещё один президентский срок, мы можем никогда не оправиться от нанесённого ущерба», — говорится в заявлении бросившего вызов Трампу миллиардера-глобалиста. Блумберг выразил уверенность, что его «уникальный набор навыков, полученных в бизнесе, государственном управлении и благотворительной деятельности, позволит… победить и возглавить страну», «восстановить Америку», которую Трамп обещал сделать «великой снова».

Майкл Блумберг – один из богатейших людей планеты, талантливый финансист и бывший мэр Нью-Йорка, нацелился на Белый дом. Фото: Andy Katz/Globallookpress

Почему он проиграет?

Безразмерный бюджет предвыборной кампании наверняка позволит Блумбергу преодолеть формальные преграды для того, чтобы с марта следующего года принимать в ней полноценное участие. Его проблемы начнутся потом.

Во-первых, у миллиардера нет и никогда не было прочных позиций в Демократической партии, ведущие кандидаты от которой на президентский пост восприняли инициативу Блумберга в штыки. Он настолько умнее и талантливее их всех вместе взятых, что это неудивительно. В течение своей долгой жизни Блумберг был и демократом, и республиканцем, и независимым, прежде чем снова стать демократом. Таких не любят.

Во-вторых, это возраст. Блумбергу, хотя он находится в прекрасной физической форме, — 77 лет. Претендент на четыре года старше президента Трампа, критики которого ставят тому в вину его возраст, считают несовременным. Поэтому для молодых активистов Демпартии, пытающихся похоронить старые американские традиции, и избирателей в целом данное обстоятельство — большой минус. Это не их герой. То, что прожжённые функционеры Демпартии простят 77-летнему бывшему вице-президенту США коррупционеру Джо Байдену, а левая партийная молодёжь 78-летнему сенатору-«социалисту» Берни Сандерсу, ни те, ни другие не простят Блумбергу.

В настоящее время, согласно опросу RealClearPolitics, за Байдена готовы голосовать почти 30% избирателей-демократов, за Сандерса — свыше 19%, за Уоррен — 18,5%, а за Блумберга — всего 2,3%. Конечно, он скоро сократит отставание, но вряд ли настолько, чтобы стать лидером.

Блумберг пока сильно отстаёт от сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен в предпочтениях избирателей-демократов. Фото: Edward M. PioRoda/Globallookpress

В-третьих, в свете захлёстывающих демократов на поверхности левацких тенденций и просто человеческой зависти серьёзным минусом Блумберга является его баснословное богатство — он в 17 раз богаче Трампа, согласно журналу Forbes. Богатство помогает Блумбергу быть независимым (это тоже не нравится верхушке демократов), не считать миллионы на агитационные ролики и скупку времени на телеканалах, но повредит ему, когда дело дойдёт до голосования. Даже раньше. Для набирающих силу «левых уклонистов» в рядах демократов вроде сенаторов Элизабет Уоррен и Берни Сандерса миллиардер Блумберг олицетворяет в себе США, каких не должно быть.

В-четвёртых, Блумбергу будет сильно мешать его элитарность, которая отчасти мешает и Трампу. Но этот шоумен умеет заигрывать с простым народом. Он проводит импонирующую простым американцам политику «Америка прежде всего», возрождает сбежавшую из страны промышленность, силой принуждает другие страны уважать её интересы, что тоже нравится воспитанным на праве сильного рядовым и средним американцам. Трамп действительно оживил экономику страны. Впервые за долгое время стали расти зарплаты. Ему удалось создать вокруг себя настоящее массовое движение, участники которого прощают ему его происхождение, что он янки, так как видят, что Трамп отстаивает интересы народа, пытается выполнить свои обещания вернуть ему «угнанную» у него глобалистской элитой страну.

То, что политика Трампа в то же время сильно вредит интересам США в мире, настраивает его против Америки и толкает на путь эмансипации от американского диктата, простым американцам неведомо. Они так далеко не заглядывают и видят лишь то, что происходит вокруг них в данный момент. Что Америка Трампа рубит сук, на котором сидела после Второй мировой войны, они не понимают. Зато благосклонно относятся к просьбам Трампа о том, чтобы дать ему второй президентский срок с целью сделать произошедшие при его президентстве в стране перемены необратимыми.

В-пятых, против Блумберга настроены влиятельные в США группы избирателей — обладатели оружия, владение которым он хочет ограничить, курильщики — за запрет на курение в ресторанах, клубах и барах Нью-Йорка, представители чернокожего населения и латиносы, ставшие главным объектом его успешной кампании по борьбе с преступностью в финансовой столице США. Многие женщины также обижены на Блумберга за ряд сделанных им ранее «неполиткорректных» заявлений по адресу «слабого пола», хотя это вполне типично для американцев такого возраста.

Президент США Дональд Трамп страшно рад подключению Блумберга к президентской гонке. Фото: Erin Scott/Globallookpress

Кроме того, если за годы своего президентства Трампу удалось стать вполне своим для консервативных и недолюбливающих северян со времён Гражданской войны (1861-1865) южан, то Блумберг остаётся для них олицетворением янки. Хотя Трамп, казалось бы, неразрывно связан с Нью-Йорком, где родился, именно бывший мэр этого «города жёлтого дьявола» ассоциируется с этим местом, которое ужасает своими нравами и этнической мешаниной «стопроцентных американцев». Иными словами, южане — в Техасе, Алабаме, Луизиане — уж точно за уроженца Бостона Блумберга голосовать сильно не будут.

США — не Нью-Йорк

Предвыборный ролик Блумберга представляет его создателем рабочих мест, лидером, способным решать проблемы, а «чтобы восстановить страну, нужны все три эти качества». Предвыборный лозунг миллиардера: «Майкл Блумберг 2020. Восстановим Америку». При этом первая половина этого числа — синяя (цвет демократов), а вторая — красная (цвет республиканцев), что указывает на его стремление привлечь избирателей обеих партий. Блумберг пытается с ними заигрывать, обещая брать больше налогов с богатых, бороться с изменением климата, обеспечить каждому американцу медицинскую страховку, повысить зарплаты…

Переиначенный лозунг Трампа вкупе с противоречащими друг другу типичными для демократов обещаниями избирателям как-то не слишком вяжутся с исключительными умственными способностями Блумберга. И тот факт, что он за один день избирательной кампании может потратить столько, сколь все остальные кандидаты за всё её время, в политике необязательно принесёт ему победу. Полмиллиарда долларов, которые, по свидетельству функционеров Демпартии, Блумберг планирует использовать для того, чтобы занять Белый дом, могут оказаться поэтому его самой невыгодной и провальной инвестицией. Если, конечно, Трампу не организуют такого экономического кризиса, из которого Америку будет способен вывести только Блумберг.

Блумберг против всех

Пока же Трамп может даже не открывать рот: вместо него за Блумберга взялись его «коллеги»-демократы, которым он перебежал дорогу.

«Выборы не должны продаваться — ни миллиардерам, ни корпоративным боссам», — заявила, в частности, Уоррен.

«Мне претят мысли Майкла Блумберга или любого другого миллиардера, которые думают, что могут обойти политический процесс, потратить десяток-другой миллиардов долларов и купить наши выборы. Все это лишь последнее проявление жульнической политической системы, которую мы изменим, когда въедем в Белый дом», — подал голос «старомодный» Сандерс.

Комментарии последовали и из лагеря сторонников Трампа.

«Америка уже выбрала строителя», — подчеркнула, имея в виду Трампа, его старший советник Келлиэнн Конуэй. Она отметила в интервью телекомпании CBS, что Блумберг был «великим мэром Нью-Йорка», дав понять, что на президента страны он, однако, не тянет.

Президент Трамп, со своей стороны, уверен, что Блумберг не только сам «не добьётся успеха», но и «навредит Байдену». «Маленький Майкл провалится. Нет никого, против кого мне больше бы хотелось баллотироваться, чем против маленького Майкла», — заявил довольный Трамп журналистам на лужайке у Белого дома.

Довольные республиканцы и недовольные демократы — в таких условиях начинающаяся борьба Блумберга за Белый дом не сулит ему ничего хорошего, даже если во многом он прав.