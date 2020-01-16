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Пять премьер-министров России XXI века

16 января 2020, 22:39  •  62 • В России

Михаил Касьянов

(7 мая 2000 - 24 февраля 2004)

В правительстве Путина занимал посты министра финансов и зам премьер-министра. В качестве главы Кабинета министров отработал почти весь первый президентский срок Путина. После отставки ушел в оппозицию, сейчас председатель политической партии ПАРНАС.

Михаил Фрадков

(5 марта 2004 - 14 сентября 2007)

Кабинет Фрадкова запомнился запуском монетизации льгот. Также при нем стартовали первые нацпроекты: «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье». После отставки назначен директором Службы внешней разведки, где проработал до 2016-го. После этого назначен директором Российского института стратегических исследований.

Виктор Зубков

(14 сентября 2007 - 8 мая 2008)

Возглавлял правительство в переходный период в конце второго президентского срока Владимира Путина. Говорил, что и сам не против баллотироваться на высшую должность страны, если ему «доверят эту задачу». Но преемником стал Дмитрий Медведев, трудившийся при Зубкове первым вице-премьером. Сам же Зубков с 2012-го является специальным представителем президента по взаимодействию с форумом стран - экспортеров газа.

Владимир Путин

(8 мая 2008 - 7 мая 2012)

После победы на президентских выборах Дмитрий Медведев сдержал обещание и назначил Владимира Путина премьер-министром. Отработав на этом посту 4 года, Путин выиграл следующие выборы и вернулся в Кремль.

Дмитрий Медведев

(8 мая 2012 - 15 января 2020)

Побыв главой государства, Медведев пересел в премьерское кресло. После того как Путин в 2018-м в четвертый раз вступил в должность главы государства, правительство, как положено Конституцией, ушло в отставку. Но в тот же день Медведеву было предложено вернуться на пост премьер-министра. В новейшей истории России он дольше всех занимал эту должность. После отставки назначен заместителем председателя Совета безопасности.

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