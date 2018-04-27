Пять острых иголок для интересов США

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США не переставая вводят в отношении России всё новые экономические санкции, и при этом намекают, что не собираются останавливаться на достигнутом. Санкции именно экономические, потому что за океаном знают — мы не способны ответить тем же.

Экономическая система России встроена в мировую (читай — американскую) экономику, и по многим причинам неспособна «соскочить» с долларовой иглы. Наглядный пример — рост объема американской валюты в составе международных резервов России — в текущем месяце он составил уже более $462 млрд. Избавиться от этой зависимости сейчас практически нереально — в России слишком многое придётся менять.

Однако даже в этой ситуации у нас есть, чем ответить. В России работают сотни крупных американских компаний, получающих здесь немалую прибыль. В США используют технологии, запатентованные в России. Мы поставляем в Америку отдельные виды уникальной высокотехнологической продукции, например, в Ставрополе производятся стекла для iРhone Х. Остановка сотрудничества в этих сферах станет неприятным уколом для США.

Наконец, мы можем в разы повысить для них цену на билет в космос, наложив эмбарго на поставки российских ракетных двигателей. Вывод спутников и грузов на орбиту с использованием европейских или китайских носителей влетит США в копеечку, а сможет ли SpaceX в ближайшее время обеспечить достаточный объем запусков — большой вопрос.

К сожалению, это всё, что мы можем противопоставить экономическому давлению США, играя в открытую по их правилам.

Однако у нас есть возможность ответить асимметрично, проявив мудрость и политическую волю. Демократы давно обвиняют российских хакеров во вмешательстве во внутренние дела Штатов, почему бы нам на самом деле не предложить системную поддержку американской оппозиции? Небольшая организационная и техническая помощь в проведении акций в стиле «digitalresistance» вызовет заметный рост напряженности в и без того перегретом американском обществе. За аналогичными примерами вмешательства в российскую политику далеко ходить не надо — в какой-то момент протест против блокировки Telegram перерос в масштабную офлайн-акцию с подачи Павла Дурова.

Ещё большие протесты в США может вызвать лоббирование непопулярных законопроектов — например, инициатива по запрету свободного оборота оружия.

Нельзя забывать и о протестных настроениях, охватывающих целые американские штаты — в первую очередь Техас. Чтобы создать проблемы для Вашингтона, достаточно профинансировать запуск нескольких десятков оппозиционных интернет-порталов. А на Кубе при этом можно создать центр телерадиовещания, накрывающий значительную часть территории США. Формированием антиамериканских настроений вполне можно заняться и в Мексике, где и так недолюбливают США, не говоря уже о теме возвращения незаконно аннексированных Америкой мексиканских территорий.

Также логичным шагом стало бы упрощение процедуры получения политического убежища в России для людей, которые опасаются преследования в Штатах по политическим мотивам.

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