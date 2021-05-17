Пять олигархов могут купить все регионы России: Пронько объявил "момент истины"

Пять олигархов могут купить все регионы России. В совокупности их состояния превысили годовой бюджет всех субъектов страны вместе взятых. Юрий Пронько объявил "момент истины". Речь о новой инициативе о прогрессивном налоге на вывод капитала через дивиденды.

Российские долларовые миллиардеры продолжают увеличивать свои состояния, несмотря на падение экономики и обвал доходов населения, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

По данным Financial Times, 140 наших граждан, входящих в мировой список Forbes, владеют активами на сумму, равную 35% ВВП страны. Россия осталась лидером в мире не только по доле экономики, которая принадлежит миллиардерам, но и по скорости, с которой она увеличивается.

За год рассчитанный FT показатель прибавил 10 процентных пунктов и теперь примерно втрое превышает размер Фонда национального благосостояния и почти в пять - его ликвидную часть.

Пять богатейших олигархов России, по данным Forbes, владеют совокупным состоянием в почти 138 млрд долларов, или около 11 триллионов рублей по текущему курсу, что сопоставимо с годовым бюджетом всех регионов страны вместе взятых.

Самый богатый человек России - владелец "Северстали" и "Силовых машин" Алексей Мордашов - располагает состоянием в 29,1 млрд долларов, или 1,7% ВВП.

За ним следует владелец "Норникеля" Владимир Потанин (27 млрд долларов). На третьем месте - главный акционер НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 26 млрд долларов.

Ведущий "Первого русского" напомнил о курсе правительства на деофшоризацию в России. Он заметил, что эта битва "не факт, что закончится нашей победой".