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Пять новых министров и вице-премьер: Отставки в правительстве обернулись назначениями
10 ноября 2020, 17:55 • 69 • Политика
В Госдуме утвердили кандидатов в должности министров: новичков будет пятеро. Кроме того, решение принято по одному вице-премьеру.
Госдума сказала своё слово в вопросе назначения новых министров. Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил кандидатов после серии отставок в кабмине. После кандидаты в министры поговорили с депутатами. Это новый регламент, введённый после утверждения поправок в Конституцию России.
В результате Госдума утвердила кандидатуры. Таким образом, Александр Новак продолжит работу на посту вице-премьера России. Министром природных ресурсов и экологии стал Александр Козлов. А министром транспорта России готовы назначить Виталия Савельева.
Министром строительства, архитектуры и ЖКХ утвердили Ирека Файзуллина. На пост главы Минвостокразвития России берут Алексея Чекункова. А министром энергетики России должен стать Николай Шульгинов.
Обновлено: в районе 17:00 стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Новака вице-премьером, а также подписал указы о назначении всех одобренных Госдумой кандидатов на министерские посты.
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