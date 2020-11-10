Пять новых министров и вице-премьер: Отставки в правительстве обернулись назначениями

Госдума сказала своё слово в вопросе назначения новых министров. Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил кандидатов после серии отставок в кабмине. После кандидаты в министры поговорили с депутатами. Это новый регламент, введённый после утверждения поправок в Конституцию России.

В результате Госдума утвердила кандидатуры. Таким образом, Александр Новак продолжит работу на посту вице-премьера России. Министром природных ресурсов и экологии стал Александр Козлов. А министром транспорта России готовы назначить Виталия Савельева.

Министром строительства, архитектуры и ЖКХ утвердили Ирека Файзуллина. На пост главы Минвостокразвития России берут Алексея Чекункова. А министром энергетики России должен стать Николай Шульгинов.

Обновлено: в районе 17:00 стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Новака вице-премьером, а также подписал указы о назначении всех одобренных Госдумой кандидатов на министерские посты.