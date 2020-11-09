Пять новых министров: что известно о предложенных Мишустиным кандидатурах членов правительства

Владимир Путин подписал указ об отставке нескольких министров, а также увеличил количество заместителей главы правительства с девяти до десяти. Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, внёс в Госдуму несколько кандидатур, которые бы могли возглавить Министерство транспорта, Минприроды, Минстрой, Минэнерго и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Все кандидаты приняли участие в заседаниях профильных комитетов Госдумы и получили их одобрение.

Владимир Путин подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с девяти до десяти. Наряду с этим президент освободил от должностей нескольких министров и полпреда в Уральском федеральном округе.

Глава государства подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя Минстроя Владимира Якушева. Эти решения прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете. Поэтому преждевременная или непреждевременная (отставка. — RT) — постановка вопроса некорректная», — сказал он.

По его словам, руководством правительства занимается премьер-министр и он «конфигурирует кабмин таким образом, чтобы, с его точки зрения, он отвечал задачам, которые находятся на повестке дня с учетом текущего периода».

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, внёс в Госдуму несколько кандидатур, которые бы могли возглавить Министерство транспорта, Минприроды, Минстрой, Минэнерго и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На должность министра энергетики вместо Александра Новака, которого глава кабмина предложил назначить вице-премьером, Мишустин предлагает назначить главу «РусГидро» Николая Шульгинова.

РИА Новости

© Александр Астафьев

Отметим, что Новак занимал пост главы Минэнерго с 2012 года. Он заявил, что намерен решать вопросы Энергетической стратегии до 2035 года совместно с кандидатом на пост главы Минэнерго РФ Николаем Шульгиновым.

«Недавно была утверждена стратегия развития энергетики на период до 2035 года, там основные тренды, основные направления обозначены. <…> Здесь я и Николай Георгиевич (Шульгинов. — RT) в тандеме эти задачи будем реализовывать», — цитирует выступление Новака в Госдуме ТАСС.

Шульгинов, в свою очередь, заявил, что намерен сохранить преемственность. Он добавил, что деятельность министерства будет сосредоточена, в том числе, на вопросах модернизации сетевого комплекса, тепловой генерации, цифровизации.

«На повестке стоит экологическая повестка, углеродная нейтральность и так далее. Есть проблемы, которые придется продолжать решать, они есть, правительство их не решило», — приводит ТАСС слова Шульгина.

Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики российский премьер порекомендовал назначить генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. По его словам, главной задачей Минвостокразвития будет реализация нацпрограммы развития Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Как передаёт ТАСС, Чекунков отметил, что задел инвестиционного развития Дальнего Востока выше, чем в других сферах, так как эффект от реализации инвестпроектов виден спустя несколько лет.

Министром природных ресурсов Мишустин предложил сделать главу Минвостокразвития Александра Козлова. Говоря о направлениях работы в будущем, он высказался в пользу поиска полезных ископаемых в регионах для того, чтобы в будущем за счет добычи развивать экономику субъектов РФ.

«Нужно посмотреть регионы, которые сегодня приходят «с протянутой рукой» на межбюджетные трансферты. Надо сегодня заложить так, чтобы постараться найти у них полезные ископаемые, на предмет того, чтобы спустя время эти ископаемые ввести в оборот и подтянуть их экономику», — сказал Козлов.

Главой же Министерства транспорта, по мнению Мишустина, должен стать гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Выступая на заседании профильного комитета Госдумы, Савельев рассказал, что намерен приложить максимум усилий на реализацию транспортной стратегии до 2030 года.

«Это не просто утверждение этой стратегии, а именно имплементация — доведение до результата и до реализации. Количество дорог, которые должны быть в стране, особенно федеральных дорог — их до 35 года должно быть увеличено примерно вдвое», — цитирует Савельева ТАСС.

По мнению Савельева, среди важных задач транспортной отрасли значатся строительство мировых транспортных коридоров, расширение пропускной способности БАМа и развитие Северного морского пути. Он также призвал увеличить в России число лоукостеров и усилить работу по обеспечению безопасности движения на дорогах.

Кандидатом на пост главы Минстроя от Мишустина является заместитель министра этого же ведомства Ирек Файзуллин. Он заявил, что видит своей целью выполнение показателей нацпроектов и рост жилищного строительства более чем в полтора раза к 2030 году.

В беседе с ТАСС Файзуллин отметил, что необходимо мобилизовать все усилия для решения вопросов строительной отрасли, поддержка и развитие которой всегда даёт мультипликативный эффект в развитии экономики, а также способствует обновлению городов и развитию территорий.

Профильные комитеты Госдумы поддержали все предложенные главой правительства кандидатуры министров.