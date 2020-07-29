Пять неудобных вопросов о политической цензуре: Генпрокуратура проверит Google

Депутат Государственной думы Николай Земцов направил запрос Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову в связи с блокировкой телеканала Царьград в сервисе YouTube американской компании Google. В запросе Николай Земцов пишет, что блокировка произошла без предупреждения. В результате огромная аудитория телеканала, зарегистрированного как средство массовой информации, осталась без привычной площадки.

В компании Google, которой принадлежит сервис YouTube, не стали объяснять причины блокировки. А представленное сообщение о якобы имевшем место "нарушении экспортного законодательства США" вообще не содержит никакой конкретики. Подобный комментарий не соответствует обычаям делового оборота и "явно не связан с какими-то изменениями в санкционных списках США, происходивших в последнее время", добавляет Земцов.

Фактически компания Google препятствует работе средства массовой информации, нарушая законные права. В этой связи Николай Земцов просит провести проверку, добавляя, что сегодня YouTube занимает доминирующее положение на российском рынке просмотра видео.

"Охват аудитории с его (YouTube. - Ред.) стороны составляет 82% населения России. (Данные по состоянию на 2018 год, сервис Mediascope и ряд иных источников.) Его посещаемость кратно превышает посещаемость аналогичных российских сервисов. В части услуг, предоставляемых НАО "Царьград Медиа", она, очевидным образом, является монополией, - пишет Земцов в своём заявлении. - С точки зрения внутренней организации YouТube является социальной сетью. Указанные обстоятельства заставляют меня обратить внимание на законность деятельности компании Google LLC в части функционирования принадлежащего ей сервиса YouТube и предоставления им услуг на российской территории".

В своём запросе Николай Земцов ставит несколько вопросов перед прокурором:

Не подпадают ли действия Google LLC по блокировке аккаунта сетевого издания "Царьград/Tsargrad" под ст. 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"? Не являются ли действия Google LLC злоупотреблением монопольным положением на рынке? Является ли сервис YouТube объектом критической информационной инфраструктуры в смысле 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"? Если да, то осуществляется ли его эксплуатация законным образом с этой точки зрения? Какие меры были предприняты владельцем, чтобы обеспечить бесперебойную работу YouТube на территории Российской Федерации? Является ли сервис YouТube организатором распространения информации в смысле 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"? Если да, то были ли предприняты владельцем меры по обеспечению работы сервисов YouТube в соответствии с требованиями указанного закона? Осуществляя предоставление услуг на территории Российской Федерации, выполняет ли компания Google LLC требования российского законодательства об охране персональных данных?

Напомним, канал-миллионник Царьграда был заблокирован в ночь на 28 июля. До настоящего момента детальные объяснения инцидента в адрес Царьграда не поступили. Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев считает действия компании Google политической провокацией. В том числе потому что закрыты были и другие связанные с Малофеевым каналы, а также каналы, продвигающие идеологию традиционных ценностей, в том числе семейных.

Свою оценку произошедшему дали в МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова считает меры, применённые в отношении Царьграда и ряда других средств массовой информации на YouTube, политической цензурой. Дипломат обратилась к мировой общественности с требованием дать оценку происходящему.

Ответа от Google требует и Союз журналистов России. Однако американская компания продолжает жить по законам США, но на территории нашей страны...