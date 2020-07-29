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Пять неудобных вопросов о политической цензуре: Генпрокуратура проверит Google
29 июля 2020, 21:05 • 56 • Политика
Депутат Николай Земцов просит проверить действия компании Google в отношении телеканала Царьград. Канал-миллионник в сервисе YouTube был заблокирован без предупреждения. Теперь Генпрокуратура ответит на пять неудобных вопросов - неудобных именно для американской компании, работающей в России.
Депутат Государственной думы Николай Земцов направил запрос Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову в связи с блокировкой телеканала Царьград в сервисе YouTube американской компании Google. В запросе Николай Земцов пишет, что блокировка произошла без предупреждения. В результате огромная аудитория телеканала, зарегистрированного как средство массовой информации, осталась без привычной площадки.
В компании Google, которой принадлежит сервис YouTube, не стали объяснять причины блокировки. А представленное сообщение о якобы имевшем место "нарушении экспортного законодательства США" вообще не содержит никакой конкретики. Подобный комментарий не соответствует обычаям делового оборота и "явно не связан с какими-то изменениями в санкционных списках США, происходивших в последнее время", добавляет Земцов.
Фактически компания Google препятствует работе средства массовой информации, нарушая законные права. В этой связи Николай Земцов просит провести проверку, добавляя, что сегодня YouTube занимает доминирующее положение на российском рынке просмотра видео.
"Охват аудитории с его (YouTube. - Ред.) стороны составляет 82% населения России. (Данные по состоянию на 2018 год, сервис Mediascope и ряд иных источников.) Его посещаемость кратно превышает посещаемость аналогичных российских сервисов. В части услуг, предоставляемых НАО "Царьград Медиа", она, очевидным образом, является монополией, - пишет Земцов в своём заявлении. - С точки зрения внутренней организации YouТube является социальной сетью. Указанные обстоятельства заставляют меня обратить внимание на законность деятельности компании Google LLC в части функционирования принадлежащего ей сервиса YouТube и предоставления им услуг на российской территории".
В своём запросе Николай Земцов ставит несколько вопросов перед прокурором:
Напомним, канал-миллионник Царьграда был заблокирован в ночь на 28 июля. До настоящего момента детальные объяснения инцидента в адрес Царьграда не поступили. Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев считает действия компании Google политической провокацией. В том числе потому что закрыты были и другие связанные с Малофеевым каналы, а также каналы, продвигающие идеологию традиционных ценностей, в том числе семейных.
Свою оценку произошедшему дали в МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова считает меры, применённые в отношении Царьграда и ряда других средств массовой информации на YouTube, политической цензурой. Дипломат обратилась к мировой общественности с требованием дать оценку происходящему.
Ответа от Google требует и Союз журналистов России. Однако американская компания продолжает жить по законам США, но на территории нашей страны...
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