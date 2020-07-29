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Пять неудобных вопросов о политической цензуре: Генпрокуратура проверит Google

29 июля 2020, 21:05  •  56 • Политика
Депутат Николай Земцов просит проверить действия компании Google в отношении телеканала Царьград. Канал-миллионник в сервисе YouTube был заблокирован без предупреждения. Теперь Генпрокуратура ответит на пять неудобных вопросов - неудобных именно для американской компании, работающей в России.
Депутат Государственной думы Николай Земцов направил запрос Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову в связи с блокировкой телеканала Царьград в сервисе YouTube американской компании Google. В запросе Николай Земцов пишет, что блокировка произошла без предупреждения. В результате огромная аудитория телеканала, зарегистрированного как средство массовой информации, осталась без привычной площадки.
В компании Google, которой принадлежит сервис YouTube, не стали объяснять причины блокировки. А представленное сообщение о якобы имевшем место "нарушении экспортного законодательства США" вообще не содержит никакой конкретики. Подобный комментарий не соответствует обычаям делового оборота и "явно не связан с какими-то изменениями в санкционных списках США, происходивших в последнее время", добавляет Земцов.
Фактически компания Google препятствует работе средства массовой информации, нарушая законные права. В этой связи Николай Земцов просит провести проверку, добавляя, что сегодня YouTube занимает доминирующее положение на российском рынке просмотра видео.
"Охват аудитории с его (YouTube. - Ред.) стороны составляет 82% населения России. (Данные по состоянию на 2018 год, сервис Mediascope и ряд иных источников.) Его посещаемость кратно превышает посещаемость аналогичных российских сервисов. В части услуг, предоставляемых НАО "Царьград Медиа", она, очевидным образом, является монополией, - пишет Земцов в своём заявлении. - С точки зрения внутренней организации YouТube является социальной сетью. Указанные обстоятельства заставляют меня обратить внимание на законность деятельности компании Google LLC в части функционирования принадлежащего ей сервиса YouТube и предоставления им услуг на российской территории".
В своём запросе Николай Земцов ставит несколько вопросов перед прокурором:
  1. Не подпадают ли действия Google LLC по блокировке аккаунта сетевого издания "Царьград/Tsargrad" под ст. 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"?
  2. Не являются ли действия Google LLC злоупотреблением монопольным положением на рынке?
  3. Является ли сервис YouТube объектом критической информационной инфраструктуры в смысле 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"? Если да, то осуществляется ли его эксплуатация законным образом с этой точки зрения? Какие меры были предприняты владельцем, чтобы обеспечить бесперебойную работу YouТube на территории Российской Федерации?
  4. Является ли сервис YouТube организатором распространения информации в смысле 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"? Если да, то были ли предприняты владельцем меры по обеспечению работы сервисов YouТube в соответствии с требованиями указанного закона?
  5. Осуществляя предоставление услуг на территории Российской Федерации, выполняет ли компания Google LLC требования российского законодательства об охране персональных данных?
Напомним, канал-миллионник Царьграда был заблокирован в ночь на 28 июля. До настоящего момента детальные объяснения инцидента в адрес Царьграда не поступили. Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев считает действия компании Google политической провокацией. В том числе потому что закрыты были и другие связанные с Малофеевым каналы, а также каналы, продвигающие идеологию традиционных ценностей, в том числе семейных.
Свою оценку произошедшему дали в МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова считает меры, применённые в отношении Царьграда и ряда других средств массовой информации на YouTube, политической цензурой. Дипломат обратилась к мировой общественности с требованием дать оценку происходящему.
Ответа от Google требует и Союз журналистов России. Однако американская компания продолжает жить по законам США, но на территории нашей страны...

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