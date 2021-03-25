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Пять минут, которые решили всё: Стало известно, что сказал Мишустин принцу Чарльзу

25 марта 2021, 20:55  •  171 • Политика
Сегодня, 25 марта, глава правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в военном параде в Афинах по случаю Дня независимости Греции. В какой-то момент к нему подошёл британский принц Чарльз, и они несколько минут пообщались - эксперты назвали эту краткую беседу очень важной.
Несмотря на то что встреча принца Чарльза и премьер-министра России Михаила Мишустина не была запланирована и продлилась всего несколько минут, некоторые эксперты склонны считать, что эта беседа имеет даже большее значение, чем общение главы правительства с греческими политиками.
Утром Михаил Мишустин прибыл на афинскую площадь Синтагма для участия в праздничных мероприятиях. Вслед за ним подъехал и принц Уэльский, который первым подошёл к российскому премьеру. Они побеседовали прямо "на ногах", после чего официальный регламент мероприятия продолжился.
Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов уверен, что эта встреча "придаёт серьёзности визиту" премьера в Грецию. Он отметил в интервью изданию "Кстати", что Мишустин нашёл верный способ донести до британской элиты позицию России по санкциям, а именно: что "наиболее рациональная модель отношений с Россией - участие в российской экономике под патронатом высшей бюрократии страны, которая никаким Навальным заменена не будет".
Колташов также отметил, что формат встречи был явно не "лобовой", поскольку между королевской семьёй и парламентом Великобритании есть явные разногласия. Действуя через принца, Мишустин поступает совершенно логично и правильно, уверен эксперт, поскольку члены королевской семьи способны более трезво оценить тот кризис, в котором находятся российско-британские отношения.

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