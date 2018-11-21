Пять лет со дня Евромайдана: Как Украина стала жить по принципам зоны

На Украине сегодня реализовывается некая «зоновская» модель общества под девизом: «Не верь. Не бойся. Не проси». Последовавшие за 21 ноября 2013 года на майдане Незалежности события получили название Евромайдана, но так и не принесли украинцам столь желанного европейского будущего.

В этот день ровно пять лет назад в центре Киева собралась молодежь, потребовавшая от власти продолжить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Несмотря на то что документация плотно изучалась профильными специалистами, молодых людей, распаленных лозунгами о жизни в цивилизованной Европе, не устраивало, что процесс затягивается.

Однако рабочая группа под руководством Николая Азарова, изучая соглашение, пришла к выводу, что Украина де-факто ничего не получала, а теряла многое. Но на фоне этой работы на улице уже происходили акции. Поводом для возмущения уже среднего класса, который не стал изначально поддаваться на провокации популистов, стал разгон этой первой акции студентов, а также накопившиеся проблемы украинского общества, среди которых называют узурпацию финансовой системы «семьей» Януковича, милицейский беспредел, тотальную коррупцию.

Но ни одна из этих причин не устранена сегодня, однако в преддверии пятилетнего «праздника» украинские СМИ тиражируют «достижения» в этом направлении.

По оценкам международного агентства Moodys, ВВП на душу населения в 2013 году составлял около 4 тысяч долларов США. Сегодня же он составляет около 2 тысяч.

Таким образом, сухие цифры статистики подтверждают, что за 2017-2018 годы население Украины можно считать беднейшей частью не только Европы, но и СНГ.

Сейчас в Незалежной, спустя пять лет после начала безумств на майдане, происходят следующие тенденции: пронатовские ориентиры в политике, тотальное выдавливание русского языка в обществе, где пятая часть использует постоянно русский для общения, раскол среди верующих.

Общим чувством для граждан Украины стало разочарование, поскольку стремления и чаяния так и не реализовались, а жить стало тяжелее.