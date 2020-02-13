Пять лет Минским соглашениям. Что дальше? • 89 • Аналитика

Mission impossible

Сама фраза «пять лет выполнения Минских соглашений» звучит абсурдно, тем более что никто ничего и не собирался выполнять. Украина имитирует бурную деятельность, Кремль дежурно выражает озабоченность и комментирует телодвижения в Киеве с олимпийским спокойствием. Впечатление такое, что никто изначально ничего не собирался выполнять, и как стороны, так и гаранты документа это знали изначально.



Впрочем, чего греха таить: если бы Украина выполнила Минск-2, это означало бы для нее моментальный парад суверенитетов и скоропостижный конец или полное переформатирование, что одно и то же. Поэтому никто к тексту документа не относился всерьез раньше и не относится сегодня.







Обе стороны нуждались в передышке. Украина, ужаснувшаяся своим потерям в Дебальцеве, жаждала привести в порядок деморализованные ВСУ и успокоить население. ЛДНР нуждались в мире, чтобы восполнить потери, привести вооруженные силы к единоначалию, прекратить артиллерийские удары по городам и поселкам и начать наконец выстраивать хотя бы подобие государства.



Той зимой в Луганске и Донецке все государственные институты находились еще в зачаточном состоянии. Необходимо было срочно налаживать хотя бы какое-то подобие социального обеспечения, искать возможности для создания новых рабочих мест, восстанавливать промышленность. Помнится, в мае 2015 года автор в поисках работы на гражданке обратился в республиканский центр занятости. Список вакансий состоял из нескольких десятков позиций. Сегодня ситуация изменилась кардинально.



Что думает Донбасс?

Для населения ЛНР и ДНР Минские соглашения давно перестали быть частью окружающей действительности.



Для подавляющего большинства населения ЛДНР мантры о выполнении или невыполнении Минских договоренностей, ежедневно звучащие из каждого утюга, давно превратились в навязчивый и бессмысленный нарратив на периферии сознания. В особенности для тех, кто провел 2014 и 2015 годы вдали от родных домов. Люди пытаются бороться с жизненными трудностями и скверной экономической ситуацией, преодолевать мелкие бытовые коллизии. Минск – это слово из телевизора, навязчивое и обессмысленное. До него нет дела – надо жить.



Для тех, кто живет вдоль линии разграничения, Минск-2 закончился с приходом к власти нового украинского президента Владимира Зеленского (для окраин Горловки и Донецка плодов Минских договоренностей не существовало вовсе). Ежедневно работают крупные калибры, почти каждую неделю происходят попадания в жилые дома, социальные объекты и объекты инфраструктуры. Ситуация стремительно откатывается ко второй половине 2015 года. В обозримом будущем количество обстрелов и жертв вполне может сравниться с 2014 – началом 2015 года. Есть ли смысл говорить о каких-то соглашениях?



Минские соглашения живут лишь в политизированном кластере социальных сетей, где сетевые эксперты без устали стенают о «сливе» Новороссии и «Минском сговоре», сетуют о том, как им не позволили взять Киев и готовятся к экстренной эвакуации после «стремительного наступления ВСУ на мариупольском направлении». Здесь все стабильно. Когда-нибудь, когда Минские соглашения станут историей, эти люди синхронно встанут в красивую позу на фоне заката и гордо скажут, что «Минское предательство» и «слив» не состоялись только благодаря их стараниям.



Что дальше?

Можно бесконечно спорить о пользе или вреде Минских соглашений, но с тем, что благодаря им ЛДНР получили фору, которая достаточно эффективно была использована для строительства социальных институтов, укрепления армии и создания некоего подобия экономики, спорить станут разве что фанаты альтернативной реальности, в которой ополчение шутя берет Мариуполь и уже почти готово бросить вызов окаянному Западу. За эти годы в республиках наладилось что-то, вполне похожее на государство, с уровнем жизни, адекватным украинской глубинке, и стремящееся к уровню глубинки российской. Однако время Минских соглашений второй редакции, очевидно, подошло к концу.



Не совсем понятно, чего добиваются в Киеве — то ли новой полномасштабной войны с последующими котлами и потерей населенных пунктов, то ли каких-то немотивированных послаблений со стороны РФ, но факт остается фактом: правительство Зеленского планомерно нагнетает обстановку на линии разграничения. Разговоры о выполнении Минских соглашений, звучавшие нелепо еще несколько лет назад, сегодня становятся неприкрытой насмешкой.



Вполне вероятно, что в обозримом будущем нас ждет какой-то новый формат: то ли новые Минские соглашения с предшествующей им бойней, то ли нечто концептуально новое. В любом случае, после того как жители ЛДНР стали массово получать российские паспорта (давайте сейчас вспомним «экспертов», обещавших, что паспорта дадут избранным, а остальных сдадут Украине), появилась обоснованная надежда на то, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Россия ведь не позволит безнаказанно убивать своих граждан? Ведь правда же?



Что бы ни ждало ЛДНР, скорее всего, изменения произойдут уже в этом году. Будем готовиться. Сама фраза «пять лет выполнения Минских соглашений» звучит абсурдно, тем более что никто ничего и не собирался выполнять. Украина имитирует бурную деятельность, Кремль дежурно выражает озабоченность и комментирует телодвижения в Киеве с олимпийским спокойствием. Впечатление такое, что никто изначально ничего не собирался выполнять, и как стороны, так и гаранты документа это знали изначально.Впрочем, чего греха таить: если бы Украина выполнила Минск-2, это означало бы для нее моментальный парад суверенитетов и скоропостижный конец или полное переформатирование, что одно и то же. Поэтому никто к тексту документа не относился всерьез раньше и не относится сегодня.Обе стороны нуждались в передышке. Украина, ужаснувшаяся своим потерям в Дебальцеве, жаждала привести в порядок деморализованные ВСУ и успокоить население. ЛДНР нуждались в мире, чтобы восполнить потери, привести вооруженные силы к единоначалию, прекратить артиллерийские удары по городам и поселкам и начать наконец выстраивать хотя бы подобие государства.Той зимой в Луганске и Донецке все государственные институты находились еще в зачаточном состоянии. Необходимо было срочно налаживать хотя бы какое-то подобие социального обеспечения, искать возможности для создания новых рабочих мест, восстанавливать промышленность. Помнится, в мае 2015 года автор в поисках работы на гражданке обратился в республиканский центр занятости. Список вакансий состоял из нескольких десятков позиций. Сегодня ситуация изменилась кардинально.Для населения ЛНР и ДНР Минские соглашения давно перестали быть частью окружающей действительности.Для подавляющего большинства населения ЛДНР мантры о выполнении или невыполнении Минских договоренностей, ежедневно звучащие из каждого утюга, давно превратились в навязчивый и бессмысленный нарратив на периферии сознания. В особенности для тех, кто провел 2014 и 2015 годы вдали от родных домов. Люди пытаются бороться с жизненными трудностями и скверной экономической ситуацией, преодолевать мелкие бытовые коллизии. Минск – это слово из телевизора, навязчивое и обессмысленное. До него нет дела – надо жить.Для тех, кто живет вдоль линии разграничения, Минск-2 закончился с приходом к власти нового украинского президента Владимира Зеленского (для окраин Горловки и Донецка плодов Минских договоренностей не существовало вовсе). Ежедневно работают крупные калибры, почти каждую неделю происходят попадания в жилые дома, социальные объекты и объекты инфраструктуры. Ситуация стремительно откатывается ко второй половине 2015 года. В обозримом будущем количество обстрелов и жертв вполне может сравниться с 2014 – началом 2015 года. Есть ли смысл говорить о каких-то соглашениях?Минские соглашения живут лишь в политизированном кластере социальных сетей, где сетевые эксперты без устали стенают о «сливе» Новороссии и «Минском сговоре», сетуют о том, как им не позволили взять Киев и готовятся к экстренной эвакуации после «стремительного наступления ВСУ на мариупольском направлении». Здесь все стабильно. Когда-нибудь, когда Минские соглашения станут историей, эти люди синхронно встанут в красивую позу на фоне заката и гордо скажут, что «Минское предательство» и «слив» не состоялись только благодаря их стараниям.Можно бесконечно спорить о пользе или вреде Минских соглашений, но с тем, что благодаря им ЛДНР получили фору, которая достаточно эффективно была использована для строительства социальных институтов, укрепления армии и создания некоего подобия экономики, спорить станут разве что фанаты альтернативной реальности, в которой ополчение шутя берет Мариуполь и уже почти готово бросить вызов окаянному Западу. За эти годы в республиках наладилось что-то, вполне похожее на государство, с уровнем жизни, адекватным украинской глубинке, и стремящееся к уровню глубинки российской. Однако время Минских соглашений второй редакции, очевидно, подошло к концу.Не совсем понятно, чего добиваются в Киеве — то ли новой полномасштабной войны с последующими котлами и потерей населенных пунктов, то ли каких-то немотивированных послаблений со стороны РФ, но факт остается фактом: правительство Зеленского планомерно нагнетает обстановку на линии разграничения. Разговоры о выполнении Минских соглашений, звучавшие нелепо еще несколько лет назад, сегодня становятся неприкрытой насмешкой.Вполне вероятно, что в обозримом будущем нас ждет какой-то новый формат: то ли новые Минские соглашения с предшествующей им бойней, то ли нечто концептуально новое. В любом случае, после того как жители ЛДНР стали массово получать российские паспорта (давайте сейчас вспомним «экспертов», обещавших, что паспорта дадут избранным, а остальных сдадут Украине), появилась обоснованная надежда на то, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Россия ведь не позволит безнаказанно убивать своих граждан? Ведь правда же?Что бы ни ждало ЛДНР, скорее всего, изменения произойдут уже в этом году. Будем готовиться. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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