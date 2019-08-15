Пять лет изоляции и контейнер с мороженым: Как выжил Крым

Автор:

Мельников Михаил

На встрече с президентом Владимиром Путиным в начале августа глава Республики Крым Сергей Аксёнов рапортовал об успехах:

На сегодняшний день регион практически полностью себя обеспечивает по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, свинина, зерновые и фрукты.

С. Аксёнов. Фото: kremlin.ru

Это действительно серьёзный успех, потому что в целом по России есть проблемы со всеми этими продуктами. Мы вынуждены закупать их за рубежом, исключая разве что зерновые, порой даже ослабляя режим эмбарго.

Если ранее Крым держался несколько особняком в составе Украины, то после присоединения к России он стал объектом повышенного интереса со стороны инвесторов. Достаточно сказать, что менее чем за пять лет валовой региональный продукт вырос вдвое, а объём инвестиций в основной капитал – почти в десять раз. Таких масштабных проектов в таких количествах полуостров не видел никогда – исполинский Крымский мост, новый терминал международного аэропорта, энергомост, Балаклавская ТЭС, Таврическая ТЭС, федеральная автотрасса «Таврида». Крамольная мысль: если бы Украина хотя бы вполовину так заботилась о Крыме, киевские события 2014 года вполне могли оставить Севастополь и Симферополь равнодушными.

По динамике развития оба новых субъекта Федерации сейчас идут в лидерах. Серьёзную роль играет Свободная экономическая зона, которая будет действовать в Крыму и Севастополе минимум до 2040 года, – налоги здесь существенно ниже общероссийских. Зарплаты и пенсии также растут опережающими темпами, что, впрочем, частично обусловлено низкой базой украинского периода.

Строительство автотрассы «Таврида». Фото: Garmasheva Natalia / Shutterstock.com

Неудивительно, что, несмотря на режим санкций, иностранные инвесторы и партнёры с большим интересом смотрят на Крым. Ирландская компания, по понятным причинам просившая нигде не публиковать её название, через посредников вложилась в туристические бизнес-проекты. Итальянцы делятся секретами производства оливкового масла. Представители Китая и Бахрейна, уже без всяких масок, участвуют в строительстве электростанций. Сирия и вовсе создала с Крымом общий торговый дом, через который активно развиваются отношения государства и региона.

И вот теперь – мороженое. Мелочь, но очень символическая. Блокада постепенно прорывается, а ведь именно статус осаждённого полуострова сильнее всего мешает жить крымчанам.

На конвейере по производству крымского мороженого. Фото фото предоставлено ООО «Доброе»

Заместитель председателя Совета министров и министр финансов Республики Крым Ирина Кивико рассказала Царьграду, чем живёт полуостров сейчас.

Царьград: Какое экономическое достижение Крыма за последние пять лет Вы считаете самым важным?

Ирина Кивико: Говорить о каком-то одном достижении крайне сложно. Можно отметить три ключевых «столпа», очень важных для экономики Крыма, которые стали базисом не только сегодняшнего развития, но и на далёкую перспективу.

И. Кивико. Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Решены вопросы обеспечения республики водными и энергетическими ресурсами – построен энергомост, выходят на проектную мощность две новых ТЭЦ в Симферополе и Севастополе, реконструируются действующие ТЭС. Собственные мощности генерации увеличены в 2,9 раза и на сегодня составляют 1,6 ГВт. В сутки энергосистема Крыма способна выдавать почти 2,5 ГВт – и это при максимальном потреблении 1,4 ГВт!

Обеспечена транспортная доступность региона – новый аэропорт и мост через Керченский пролив надёжно связали Крым с материковой частью страны, а это и стабильная работа предприятий, и возрастающий поток отдыхающих.

В республике сформирован благоприятный инвестиционный климат. Привлечению инвесторов способствует свободная экономическая зона (СЭЗ), которая функционирует в Крыму с 2015 года. Крымская СЭЗ создана на 25 лет и предполагает особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, включая льготное налогообложение и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

На сегодня в СЭЗ зарегистрировано 1286 участников, планирующих вложить в экономику Крыма более 128 млрд рублей инвестиций и создать около 38 тысяч новых рабочих мест. В их числе есть и с иностранным капиталом. Мы сознательно не озвучиваем их все, чтобы не помешать реализации проектов.

В результате за прошедшие с момента вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации 5 лет объём инвестиций в экономику вырос в 5,8 раза и только в 2018 году составил 296 млрд рублей, то есть свыше 4,7 млрд долларов. Отмечу, что при Украине этот показатель в среднем не превышал 2 млрд долларов в год.

Объём валового регионального продукта (ВРП) вырос в 1,3 раза (в сопоставимых ценах), причём лучшие показатели мы фиксировали в прошлом году – прирост более чем на 10%. Это даёт нам основание ожидать в перспективе экономический рост на уровне не менее 4-5% ежегодно.

Ц.: Насколько сильно на экономике полуострова отражается частичная международная блокада?

И. К.: Санкции, безусловно, оказывают определённое влияние на экономику республики, но скорее стимулирующее. Сразу после событий 2014 года были утрачены десятилетиями складывавшиеся экономические связи с партнёрами на Украине, потеряны рынки сбыта, сырья, материалов и комплектующих. Но сейчас налажены новые кооперационные связи с отечественными материковыми партнёрами.

Северо-Крымский канал. Фото: Krysja / Shutterstock.com

Из-за блокирования работы Северо-Крымского канала было полностью прекращено или существенно снижено производство отдельных сельскохозяйственных культур (в том числе кормовых), требующих гарантированного орошения. Эффективным решением стало внедрение ресурсосберегающих технологий (мелиорация, капельное орошение), строительство водонакопительных бассейнов, использование для полива сточных вод, возделывание новых засухоустойчивых селекционных сельскохозяйственных культур. Кроме того, крымские аграрии получают значительную поддержку со стороны государства.

Ц.: Удаётся ли прорывать эту блокаду? Какие международные связи сейчас наиболее значимы для Крыма?

И. К.: Несмотря на санкции, бизнес ищет и находит пути выхода из сложных условий. Это подтверждается увеличением количества стран, с которыми у республики налажены деловые отношения. Крымские субъекты проводят внешнеэкономические операции с партнёрами из 60 стран мира. Причём по мере снижения активности в торговле с ЕС она выросла со странами ЕАЭС. Крымские товары поставляются в 26 государств, в том числе на Украину, в Индию, Китай, Египет, Белоруссию. Импортные товары в Крым ввозят из 52 стран, среди которых лидируют Белоруссия, Китай, Италия, Украина и Испания.

В настоящее время на территории Республики Крым зарегистрировано 3352 субъекта хозяйствования, учредителями которых являются иностранные организации и физические лица из 60 стран. По сравнению с 2017 годом количественный состав субъектов хозяйствования с иностранным участием увеличился на 39%. Такая вот вокруг нас «эффективная и опасная» блокада.

Ц.: Каковы основные экспортные продукты Крыма?

И. К.: До 2014 года в структуре товарного экспорта Республики Крым до 50% составляла продукция химической промышленности, около трети – продукция отрасли машиностроения. В настоящее время доля химической продукции снизилась до 30%, а машиностроительной, наоборот увеличилась в 1,5 раза. Возросла также доля продовольствия в структуре товарного экспорта.

Фото: www.globallookpress.com

Мы экспортируем продукцию агропромышленного комплекса (зерновые, бобовые, овощи и фрукты, продукция винного производства, эфиромасличная продукция, консервы, соки), разнообразные туристические услуги, а именно: медицину, реабилитацию, детский отдых, а также эксклюзивный отдых – горный туризм, гастротуризм, халяльный тур, паломничество и так далее.

Несмотря на сильный спад экспорта и импорта начиная с 2014 года и проведение сделок через материковую часть России, ситуация постепенно меняется в сторону увеличения прямых поставок.

Существует ряд стран, с которыми Крым успешно развивает международные отношения: Белоруссия, Узбекистан, Индия, Иран, Абхазия, Сирия и другие.

Не секрет, что предприятия, зарегистрированные на полуострове, иногда вынуждены оформлять экспортные поставки на материковой части России, но при этом фактически они являются крымскими предприятиями.

Ц.: Какие новые возможности республике и Севастополю даст долгожданный запуск железнодорожного сообщения с Большой землёй?

И. К.: Мы очень ждём первые поезда и рассчитываем, что это действительно повлияет на нашу экономику.

Крымский мост. Фото: Natalya Kokhanova / Shutterstock.com

Ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста позволит нарастить объёмы поставок крымской продукции на материк и в обратном направлении, минимизировав расходы на транспортную логистику. Пропускная способность нового перехода предусматривает 47 пар поездов в сутки – 12 грузовых и 35 пассажирских. Это даст возможность перевозить 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

После запуска движения по железнодорожной части моста прогнозируется улучшение показателей работы агропромышленного комплекса Республики Крым. За счёт логистической составляющей снизится себестоимость нашей продукции, а за ней – и розничные цены. То же касается и ввозимых грузов. Кроме того, железнодорожное сообщение благоприятно отразится на обеспеченности республики строительными материалами, что будет способствовать успешной реализации новых инвестиционных проектов.

«Жигулина роща» – один из самых масштабных жилых комплексов в Крыму. Реализация проекта в целом позволит обеспечить доступным и комфортным жильём порядка 20 000 человек. Видео предоставлено пресс-службой компании «Жигулина роща»

Хотя в 2019 году стало ясно, что экономическая интеграция Крыма в Россию практически завершена, главной проблемой полуострова по-прежнему является политически «подвешенное» состояние, в том числе и внутри страны, чего во время референдума никто не предполагал. В результате даже государственные российские банки соблюдают режим санкций: не работают в Крыму и Севастополе. А такие патриотичные во время праздников (добавляют мощность) и митингов (глушат абонентов) федеральные операторы сотовой связи тихонько бродят вдоль границ Крыма, не решаясь их переступить. И вездесущие торговые сети, расправившиеся с мелкой русской розницей, до сих пор не сожрали местную торговлю.

Крым. Севастополь. Фото: KirillKarpov / Shutterstock.com

К сожалению, в пылу борьбы со «страшной Россией» западные страны попытались примерно наказать два миллиона человек, просто стерев их с лица земли – не по-старому, варварски, а по-новому, интеллигентно. В результате для большинства стран мира Крым словно исчез с карты, поэтому выданные там паспорта и кредитные карты до сих пор малопригодны для использования за пределами России. И, кажется, потребуются ещё годы дипломатических усилий, чтобы изменить это положение вещей.