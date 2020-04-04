«Пять квартир разрушено полностью»: один человек погиб при взрыве бытового газа в доме в Орехово-Зуеве

В жилом доме в Орехово-Зуеве произошёл взрыв бытового газа. Один человек погиб, ещё шесть пострадали, из них четверо остаются в больнице. В результате инцидента полностью разрушены пять квартир. Жильцов дома эвакуировали и разместили в здании школы. Сотрудники МЧС не исключают, что под завалами ещё могут находиться люди.

В жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошёл взрыв газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. В ведомстве уточнили, что на третьем этаже дома на улице Гагарина взорвалась газовая колонка. В результате второй подъезд дома обрушился с третьего по пятый этаж.

«Взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного четырёхподъездного кирпичного жилого дома с последующим обрушением второго подъезда с пятого по третий этаж», — сообщили в ведомстве.

Спасатели вывели из здания 50 человек. Ещё 150 эвакуировались сами до прибытия подразделений.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек.

В оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что пострадали шесть человек. Согласно последней информации, пять из них были госпитализированы: трое находятся в реанимации, состояние ещё одного жильца медики оценивают как средней степени тяжести, ещё одного отпустили на амбулаторное лечение. По данным «Телеканала 360», жизни пострадавших вне опасности.

При этом в экстренных службах ТАСС сообщили, что один из пострадавших — подросток, которого спасли очевидцы.

«После взрыва очевидцы заметили мальчика, который оказался снаружи завала на третьем этаже. Его спасли и передали врачам скорой помощи», — говорится в сообщении.

Между тем спасатели не исключают, что под завалами могут быть и другие пострадавшие. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, который взял ситуацию под личный контроль, разбор займёт порядка шести часов.

Воробьёв поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым. Кроме того, к месту трагедии вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.

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Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. На место прибыла следственная группа, которая должна установить причины ЧП.

Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий отметила, что следствие рассмотрит все версии, в том числе утечку газа, неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с ним. Кроме того, по факту ЧП начата прокурорская проверка. На место направился исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев.

Тем временем жильцов разрушенной пятиэтажки разместили в здании местной школы.

«Жильцов дома разместили в ближайшей школе. Оперштаб сверяет списки жителей», — говорится в сообщении пресс-службы города в Instagram-аккаунте.

Медики оказывают им психологическую помощь. Помимо этого, жильцам выдадут маски для профилактики распространения коронавируса.

Руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Фёдор Польшин сообщил, что при взрыве бытового газа были повреждены 10 квартир, пять из них разрушены полностью.

Как рассказал очевидец взрыва Николай Ясенев, в момент происшествия он курил на балконе и почувствовал ударную волну.

«Во время, когда я стоял на балконе, произошёл взрыв в доме. Мне с балкона видно, что из подъезда пошла пыль. И прям такая ударная волна прошлась — на балконе даже остекление зашаталось», — сказал он Ruptly.

Другой очевидец происшествия Алексей рассказал радиостанции «Говорит Москва», что проезжал мимо и услышал сильный взрыв.

«Проезжал мимо, там прозвучал мощный взрыв. Всё там было в смоге от пыли. С двух сторон дома вылетели стекла, а с другой стороны — обрушение подъезда», — отметил мужчина.

Одна из жительниц обрушившегося дома рассказала «360», что не сразу поняла, что именно произошло. В результате взрыва, как сообщается, женщина получила травмы лица.

«Резкий хлопок. Мне как дало — я упала. И потом встаю — в квартире непонятно чего. И кричат: «Помогите!» — рассказала она.

Напомним, 26 марта взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Магнитогорске. Хлопок газовоздушной смеси с последующим воспламенением произошёл в квартире на втором этаже пятиэтажки. За хлопком последовал пожар, которому был присвоен повышенный уровень сложности.

В результате ЧП погибли два человека — женщина и ребёнок 2006 года рождения. Также пострадали ещё двое детей. Следственный комитет по Челябинской области по факту случившегося возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Губернатор области Алексей Текслер заявил, что в качестве основной причины взрыва рассматривается неосторожное обращение с газом при проведении ремонта.