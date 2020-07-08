Пять катеров да водолазное судно: Опубликован полный список "мощного" военно-морского флота Украины

В посте сказано, что документы с описанием технического состояния кораблей украинского военно-морского флота присланы "неравнодушными гражданами в погонах", которые состоят в Морском командовании.

"Спасибо, господа офицеры! Надеемся, что таких людей в нашей стране станет больше!" - поблагодарили "Берегини".

После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года СМИ публиковали информацию: украинский флот состоит всего из шести боеспособных кораблей. Оказалось, что это правда.

Готовы к бою артиллерийский катер "АКА-03", рейдовый водолазный катер "РВК-258", санитарный катер "Сокаль", малые бронированные артиллерийские катера "Вышгород" и "Лубны", а также морское водолазное судно "Нетешин". Пять катеров да водолазное судно - вот и весь "мощный" украинский флот.

Остальные 77%, согласно докладу командира Морского командования, не боеготовы. В списке фрегаты, тральщики, сухогрузы, буксиры, малый разведывательный корабль, средний десантный корабль, чуть больше десятка катеров. У одних демонтированы двигатели, у других сломаны радиолокационные и радиостанции, у третьих не работают зенитно-ракетные комплексы, у четвёртых вышли из строя артиллерийские установки.

Скриншот: Telegram/@hackberegini