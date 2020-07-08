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Пять катеров да водолазное судно: Опубликован полный список "мощного" военно-морского флота Украины

08 июля 2020, 13:00  •  90 • Политика
Хакерская группировка "Берегини" в своём Telegram-канале опубликовала первую часть документов, которые слили украинские военные. Всё печально: корабли ВМС Украины большей частью неисправны. "Мощный" военно-морской флот этой страны состоит из пяти катеров да водолазного судна.
В посте сказано, что документы с описанием технического состояния кораблей украинского военно-морского флота присланы "неравнодушными гражданами в погонах", которые состоят в Морском командовании.
"Спасибо, господа офицеры! Надеемся, что таких людей в нашей стране станет больше!" - поблагодарили "Берегини".
После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года СМИ публиковали информацию: украинский флот состоит всего из шести боеспособных кораблей. Оказалось, что это правда.
Готовы к бою артиллерийский катер "АКА-03", рейдовый водолазный катер "РВК-258", санитарный катер "Сокаль", малые бронированные артиллерийские катера "Вышгород" и "Лубны", а также морское водолазное судно "Нетешин". Пять катеров да водолазное судно - вот и весь "мощный" украинский флот.
Остальные 77%, согласно докладу командира Морского командования, не боеготовы. В списке фрегаты, тральщики, сухогрузы, буксиры, малый разведывательный корабль, средний десантный корабль, чуть больше десятка катеров. У одних демонтированы двигатели, у других сломаны радиолокационные и радиостанции, у третьих не работают зенитно-ракетные комплексы, у четвёртых вышли из строя артиллерийские установки.
Скриншот: Telegram/@hackberegini

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