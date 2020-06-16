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Пять категорий: Польша забирает себе русских. Но не всех
16 июня 2020, 13:00 • 140 • В мире
Польша забирает себе русских: власти страны разрешили въезжать нашим соотечественникам. Однако далеко не всем: в стране выделили пять категорий русских, которых пустят через границу. Для остальных ограничения пока сохраняются.
Польша открыла границу для русских, но не для всех. Власти страны выделили пять категорий наших соотечественников, которых будут пускать после пандемии коронавируса. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Варминско-Мазурское пограничное управление.
В Польшу начнут пропускать через посты в Безледах и Гжехотках. Попасть в страну смогут те, у кого есть право на постоянное или временное проживание в Польше, а также работа. Пустят студентов и тех, кто едет лечиться. Еще одна категория - профессионально занимающиеся перевозками людей и товаров.
Но в отдельных случаях командир пограничного поста может разрешить также жителям Калининградской области въезжать в Польшу. Однако сначала надо получить согласие "главного командующего пограничной службы страны".
"Как правило, все лица, прибывающие в Польшу после пересечения внешней границы ЕС, должны пройти обязательный 14-дневный домашний карантин. Во время пограничной проверки каждый путешественник должен представить адрес, по которому он будет проводиться (это может быть место коллективного карантина, если, например, он не может иметь его по месту жительства) и номер телефона для прямого контакта", - пишет информагентство.
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