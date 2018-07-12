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Пять гвоздей в гроб американской гегемонии

12 июля 2018, 08:39  •  767 • Аналитика
В американском издании «International Business Times» вышла статья под громким названием «Пять ультрафутуристичных видов оружия, которые навсегда сокрушат доминирование США». В ней военный обозреватель издания Джейкоб Нелли, отталкиваясь от недавнего выступления заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова в Академии Генштаба, рассуждает о том, какие виды вооружений могут бросить вызов американской гегемонии и почему у Соединенных Штатов вряд ли получится в короткие сроки найти какое-то противодействие этим образцам.



Большинство этих видов оружия уже довольно неплохо знакомо жителям России и военным специалистам всего мира. Разумеется, в рамках дозволенного – гриф «секретно» полностью с них никто не снимал, и более-менее нам известны только общие характеристики. Однако рассуждения американского эксперта довольно интересны, и мы попробуем не только рассказать о них, но и прокомментировать с нашего, российского ракурса.



Под первым номером в опубликованном списке идет МБР «Сармат», о возможностях которой стало широко известно после послания президента Путина Федеральному собранию.

На американского эксперта весьма большое впечатление произвели возможности «Сармата». И это неудивительно: дальность ракеты позволяет ей достигать назначенных целей практически с любого направления. Хоть с запада на восток, хоть через любой из двух полюсов: «Сармату» все равно, как лететь и откуда обрушиться на противника. А предполагаемое использование на новой МБР гиперзвукового маневрирующего глайдера «Авангард» предполагает, что и на конечном этапе траектории сбить боеголовку «Сармата» будет невозможно даже самой современной из существующих систем объектовой ПРО.

Скорость «Авангарда» на конечном этапе траектории, при входе в плотные слои атмосферы достигает 20 М (М — число Маха), и сбить его ни одной существующей ракетой ПРО невозможно просто физически – они рассчитаны на встречу с боеголовкой в расчетной точке, их скорость достигает максимум 6 скоростей звука (да хоть бы и втрое больше!), точность попадания должна быть порядка нескольких десятков метров. При условии, что подлетающая цель несется со скоростью 20 М, да ещё и маневрирует, даже теоретически невозможно рассчитать точку встречи боеголовки с противоракетой, равно как и скорректировать курс уже запущенной ракеты. И уповать остается только на перспективные разработки лазерного оружия, которое должно будет не только попасть в «Авангард», но и обеспечить достаточную мощность импульса. А мощность должна быть просто огромной, ведь обшивка глайдера рассчитана на температуры в несколько тысяч градусов, иначе он просто сгорит при входе в атмосферу.

То есть обеспокоенность американцев вполне обоснована: «Сармат» разом девальвирует все достижения США в области стратегической и объектовой ПРО. А если добавить к этому высокую скорость разгона ракеты, когда она наиболее уязвима, и полезную нагрузку, составляющую 10 тонн, понимаешь, что головная боль гегемону обеспечена сильная, долгая и качественная.

Вторым номером в списке американского обозревателя значится истребитель пятого поколения Су-57.

По мнению автора, при всех своих вероятных недостатках Су-57 по многим параметрам превосходит F-35. И при том, что он все равно не гарантирует России превосходства в воздухе, но и от американской безнаказанности в небе ничего не останется, если ВВС США доведется встретиться в воздухе с этой русской новинкой.

На самом деле, никто доподлинно не знает настоящих возможностей Су-57 и F-35. Но уже с уверенностью можно говорить одно: Су-57 «универсальнее» своих американских визави. Американский истребитель-перехватчик F-22 в принципе не приспособлен для выполнения ударных функций. А F-35 универсален настолько, что с истребителями противника он может бороться только оставаясь невидимым. То есть он не может включить собственные радары, потому что моментально обнаружит себя, а без них он запросто может влететь туда, где по нему с удовольствием отработает истребитель противника. Су-57, в отличие от них, способен и на воздушную охоту, и на уничтожение вражеских радаров, и на атаку надводных целей.
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Отдельно следует заметить, что ситуация с самолетами, созданными по технологии «стелс», может кардинально измениться уже в ближайшие годы, когда на смену современным радарам придут так называемые «фотонные». Этот тип радаров будет существенно мощнее существующих (КПД преобразования электроэнергии в импульс минимум вдвое выше), также он может излучать и принимать информацию одновременно в огромном диапазоне частот, что позволяет построить с его помощью настоящую «картинку» цели, отличая не только тип цели, но и полезную нагрузку на его внешней подвеске.

Появление таких радаров моментально девальвирует машины, основным достоинством которых было использование стелс-технологий. Можно предположить, что F-22 с появлением радиофотонных радаров будет просто деклассирован, и американцы снимут его с вооружения, поскольку модернизировать эту узко специализированную машину во что-то более универсальное вряд ли получится. А F-35 превратится в обычный ударный самолет, достаточно посредственный по своим возможностям, но востребованный из-за возможности вертикального или укороченного взлета, что делает его более устойчивым в случае поражения противником аэродромов противника.

Добавим ещё, что революция, которая ожидается с появлением радиофотонного радара, может во многом объяснять ту осторожность, с которой российское руководство относится сейчас к планам закупок Су-57 для нашей армии. Ведь если обеспечить повышенную скрытность все равно не получится, то и говорить о большом превосходстве Су-57 над Су-30 или Су-35С не получится. Этим же, вероятно, объясняется и та неспешность, с которой российская оборонка разрабатывала и внедряла радары с АФАР.
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Под номером три в американском списке идет танк Т-14.

Вероятно, мы могли бы согласиться с американским экспертом, если бы были реализованы первоначальные планы закупить к 2020 году 2300 таких машин. Но сейчас речь идет всего о сотне. А этого при всем желании явно не хватит, чтобы «задоминировать» США и НАТО.

Пока очевидно, что наша армия делает ставку на модернизацию старого, но вполне ещё пригодного Т-72. И возможно, в этом тоже есть какой-то смысл – для локальных конфликтов возможностей Т-72Б3 пока хватает с головой, а масштабных танковых сражений на традиционном европейском театре вроде бы не предвидится. (При всем уважении к старичку Т-72, он против серьезного противника может уже и не сдюжить.)

Четвертый номер: ЗРК С-500 «Прометей»

Здесь, вероятно, комментарии излишни: унаследовав лучшие решения и достоинства своих предшественников, ЗРК С-300 и С-400, «Прометей» получил возможность борьбы с баллистическими целями, вплоть до ракет средней дальности. В то же время существенно повысилась дальность поражения воздушных целей – по некоторым данным, почти до 500 километров.

С-500 практически по всем параметрам превосходит американских конкурентов – и противоракетный THAAD, и «Patriot». Он с уверенностью работает как по баллистическим, так и по аэродинамическим целям. А его возможностях в борьбе с американскими стелс-истребителями лучше всего сказал сам американский обозреватель:

Система способна поражать цели в радиусе до 480 километров и успешно перехватывать гиперзвуковые ракеты, а также сбивать истребители F-22 и F-35.


А под пятым номером идет противоракетная система «Нудоль».

Система, способная перехватывать как боеголовки баллистических ракет, так и маневрирующие орбитальные объекты, произвела на американцев весьма серьезное впечатление. И мы с этим спорить не станем. Лишь добавим, что выход США из договора по ПРО развязал России руки, и теперь она может использовать мобильные системы ПРО на любом угрожаемом направлении.

В заключение хотелось бы отметить, что в реальности у нас не все так уж радужно с новыми системами вооружений. И прежде всего мы видим серьезные проблемы при налаживании серийного производства и закупке крупных партий нового вооружения для нашей армии.

Но вот в чем сомневаться не приходится: разработки ведутся довольно активно, и весьма вероятно, что с американской гегемонией будут бороться и другие типы нового российского вооружения.

И американским экспертам ещё будет о чем писать!
Автор: Виктор Кузовков

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