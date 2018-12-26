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Пять государств-членов ОДКБ согласовали кандидата от Беларуси на пост генсека, Армения молчит

26 декабря 2018, 01:54  •  16 • Война
Кандидатуру главы Совета безопасности Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря ОДКБ одобрили пять из шести государств-участников Организации – Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и, разумеется, страна, гражданином которой является кандидат. Только Армения не высказала свою точку зрения: в армянском МИД считают, что вопрос пока ещё не решён. Известно, что со Станиславом Засем встречались лично главы государств-членов ОДКБ, так выглядела процедура согласования его кандидатуры. Не состоялась единственная встреча – с Николом Пашиняном, она перенесена.
По словам Владимира Зайнетдинова, секретариат ОДКБ уже подготовил проекты решений Совета министров иностранных дел и Совета коллективной безопасности Организации о назачении белорусского представителя генеральным секретарём (сделать это поручил председатель СКБ – президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков). «Они направлены членам постоянного совета ОДКБ для рассмотрения в государствах – членах ОДКБ», – пояснил Зайнетдинов.
В Армении объяснили причину, по которой Никол Пашинян не проводит встречу со Станиславом Засем. «Если до сих пор с ним не было встречи, значит, не было необходимости в такой встрече», – сообщил пресс-секретарь и. о. премьер-министра Армении.
Сам Зась заявил о своей готовности встретиться с руководством Армении: ««Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и встретиться с ним, министром иностранных дел и министром обороны, обсудить те, может быть, вопросы или проблемы, которые они видят в деятельности организации, и дальше работать, в том числе, по этим проблемам».
Пашинян сказал прессе, что встреча Ереваном не отвергается, но: «Мы говорили, что на данном этапе считаем нецелесообразным встречу. Обсуждения продолжаются. Мы всегда говорили, что вопрос должен быть решен на основе консенсуса».
В связи с отзывом с должности бывшего генсека Юрия Хачатурова (в отношении него было открыто уголовное дело), постреволюционное руководство Армении стояло на позиции, что пост генерального секретаря ОДКБ должен оставаться за РА, и только. Однако в Организации высказали опасения, что у представителя Армении будет очень мало времени, чтобы вникнуть в работу (срок его полномочий истекает в 2020 году).
Ожидается, что Никол Пашинян озвучит позицию Армении 27 декабря во время встречи с Владимиром Путиным в Москве. Пока что он обмолвился только о том, что «для нас главное не пост генсека и его статус, для нас более важно само содержание ОДКБ и, как я говорил раньше, уточнение и уяснение взаимных обязательств и достижение консенсуса по этим вопросам».
«Вопрос не генсеке, его срок истечёт, он сменится, потом опять придет очередь представителя Армении – это цикличный процесс. Вопрос намного глубже и содержательнее. Честно говоря, я доволен происходящими на данном этапе переговорами, и предстоящими, потому что обсуждения были достаточно искренними, чего прежде не было в ОДКБ. И учитывая вопрос атмосферы нашей безопасности, мы должны задать себе вопрос: нужно ли серьёзно относиться к ОДКБ или нет. Это очень важно, эта тема еще будет обсуждаться», – сделал неожиданное заявление руководитель Армении.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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