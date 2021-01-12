Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
Главная / Политика

Пять доплат к пенсии в 2021 году: Как и когда их можно получить

12 января 2021, 01:55  •  113 • Политика
Российских пенсионеров ожидает пять денежных доплат с 2021 года. В ПФР поделились графиком индексаций и перерасчётов.
В 2021 году российские пенсионеры получат сразу пять прибавок к пенсионным выплатам. График их начисления уже утверждён и опубликован Пенсионным фондом России.
Стоит отметить, что размеры и сроки выплат значительно разнятся в зависимости от региона и категории получателя. Так, самыми первыми прибавку получат безработные пенсионеры. С 1 января их пенсии были проиндексированы на 6,3%.
В феврале должны будут проиндексировать ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. Речь идёт об участниках Великой Отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда, ветеранах войны, инвалидах всех категорий, а также о родственниках погибших солдат и гражданах, пострадавших от радиационного воздействия. Прибавка составит 3,8%.
С апреля в России увеличится пенсия по государственному пенсионному обеспечению, а также социальная пенсия. Это касается пенсионеров, не накопивших необходимого количества пенсионных баллов и стажа для назначения страховой пенсии. Для них прибавка составит 2,6%.
Уже в августе будет произведён перерасчёт пенсий работающих пенсионеров. Стоимость пенсионного коэффициента для них в 2021 году повысится до 98,8 рубля. Однако возможны некоторые изменения, учитывая указ президента России Владимира Путина по индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает Nation News.
Кроме того, выплата до 33 тысяч в 2021 году будет положена некоторым пенсионерам, которые досрочно выйдут на заслуженный отдых. Речь главным образом про людей, работающих в тяжёлых, вредных и опасных условиях труда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
11 января 2021, 22:15
Любимые партнёры ответили зрадой? Украина попала под санкции США
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
12 января 2021, 00:05
А Трамп вообще жив? Болгарский эксперт озвучил "нехорошую версию"
11 января 2021, 22:15
Байден - новый Трамп? Прогноз эксперта о будущем "Северного потока - 2"
11 января 2021, 22:15
"Человек, который будет портить кровь России в ближайшие годы": Эксперт о новом главе ЦРУ
12 января 2021, 00:05
Киев втягивает Запад в авантюру по "возвращению" Крыма - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2021, 19:35
Дмитрий Гордон обещал удар по Украине из-за "дела вагнеровцев": "Это бомба!"
06 января 2021, 18:30
Нидерланды ополчились на Украину за "подставу" со свидетелем по "Боингу"
06 января 2021, 18:30
Агутину досталось за гражданство США: "Погибать за Россию... на полпути в Америку"
07 января 2021, 00:00
Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin Khabar
10 января 2021, 12:20
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
06 января 2021, 04:45
"Первый бросок ручки в 2021-м": Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире
09 января 2021, 01:30
"Смелее, смелее!": Это русские брали американский Капитолий - украинцы выдали get in за сенсацию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.