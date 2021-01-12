Пять доплат к пенсии в 2021 году: Как и когда их можно получить

В 2021 году российские пенсионеры получат сразу пять прибавок к пенсионным выплатам. График их начисления уже утверждён и опубликован Пенсионным фондом России.

Стоит отметить, что размеры и сроки выплат значительно разнятся в зависимости от региона и категории получателя. Так, самыми первыми прибавку получат безработные пенсионеры. С 1 января их пенсии были проиндексированы на 6,3%.

В феврале должны будут проиндексировать ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. Речь идёт об участниках Великой Отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда, ветеранах войны, инвалидах всех категорий, а также о родственниках погибших солдат и гражданах, пострадавших от радиационного воздействия. Прибавка составит 3,8%.

С апреля в России увеличится пенсия по государственному пенсионному обеспечению, а также социальная пенсия. Это касается пенсионеров, не накопивших необходимого количества пенсионных баллов и стажа для назначения страховой пенсии. Для них прибавка составит 2,6%.

Уже в августе будет произведён перерасчёт пенсий работающих пенсионеров. Стоимость пенсионного коэффициента для них в 2021 году повысится до 98,8 рубля. Однако возможны некоторые изменения, учитывая указ президента России Владимира Путина по индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает Nation News.

Кроме того, выплата до 33 тысяч в 2021 году будет положена некоторым пенсионерам, которые досрочно выйдут на заслуженный отдых. Речь главным образом про людей, работающих в тяжёлых, вредных и опасных условиях труда.