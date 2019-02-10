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Пять дней до шатдауна: Трамп может вновь приостановить работу правительства США
10 февраля 2019, 23:09 • 71 • Политика
В конце следующей рабочей недели, то есть через пять дней, президент США Дональд Трамп вновь может приостановить работу правительственных органов и служб в случае, если Конгресс не пойдет на компромисс и не выделит средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой. С таким заявлением в эфире американской телекомпании NBC выступил и. о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни.
Так, господину Малвэни был задан вопрос, может ли он, как осведомленное о планах президента лицо, исключить вероятность нового шатдауна. Он ответил отрицательно.
"Абсолютно нет, не могу", - сказал чиновник.
Президент Трамп, продолжил Малвэни, просто не может поставить свою подпись под проектом федерального бюджета, в котором строительство стены на американо-мексиканской границе не будет профинансировано должным образом. "Разве он может поставить свою подпись под таким документом? Это невозможно", - пояснил представитель Белого дома.
Напомним, что прошлый шатдаун начался в конце декабря и продлился 35 дней. После этого 25 января Белый дом и Конгресс договорились о краткосрочном возобновлении финансирования правительственных ведомств и служб сроком на несколько недель. Срок действия данной договоренности истекает 15 февраля.
Слова Малвэни приводятся по сообщению ТАСС.
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