Пять десантников на вертолетной платформе 15 минут летали над Кремлем: Что известно об учениях ФСО в Москве

Как мы уже сообщали, в четверг, 22 ноября, в соцсетях и одновременно сразу на десятках сайтов, появилось несколько фотографий и коротких видеосюжетов, на которых были запечатлены вертолеты, летающие... над Кремлем. Москвичи и гости столицы сразу же определили, что это - не санитарная авиация, и не винтокрылые машины ГАИ - ГИБДД, а техника военная. И - были недалеко от истины.

Вертолёты над Кремлём.

Но особое любопытство вызывало даже не это. Один из вертолетов пронес над Кремлем - на головокружительной высоте и с большой скоростью - платформу (она была «пристегнута» к «вертушке» с помощью тросов). А на платформе находилось несколько смельчаков, которые держались - кто двумя руками, а кто и одной - за эти самые тросы.

На некоторых видеокадрах заметно - платформа слегка пружинила, поднимаясь то чуть вверх, то - слегка вниз, и даже покачивалась! Но это смельчаков абсолютно не смущало. И вообще - со стороны все действо было похоже... на цирковой номер, а люди в «вертолетной сетке» - на воздушных гимнастов.

Если бы не автоматы в их руках, которые, кстати, тоже можно было хорошо рассмотреть на фото и видео даже... при небольшом увеличении...

Вертолеты над Кремлем.

Еще в четверг «Комсомолка», изучив все видеоматериалы, точно определила: военные вертолеты, в том числе и с десантниками, взлетали с территории Московского Кремля - как раз с того места, где находится «секретная» вертолетная площадка. (Она расположена за Петровской башней, в районе Тайницкого сада.) На нашем сайте мы опубликовали и фото этого объекта, но - кто автор снимка, я попросил не указывать. Мало ли что?..

В четверг никаких разъяснений от Федеральной службы охраны (ФСО) России по поводу полетов вертолетов и десантников над Кремлем нам получить не удалось. Но в пятницу мы комментария все же дождались...

ЗВОНОК В КРЕМЛЬ

Начальник Центра по связям с прессой и общественностью ФСО России Александр Рясков: "Такие учения были и раньше, но их просто не замечали"

- Александр Алексеевич, что же все-таки происходило этот день в Кремле и его окрестностях?

- В четверг состоялся один из этапов плановых тактико-специальных учений ФСО. И учения эти прошли в штатном режиме.

- В них участвовала не только ФСО, но и другие службы…

- Да, обычно на таком этапе отрабатывается взаимодействие с силовыми ведомствами и другими органами исполнительной власти. (Возможно, имеется ввиду МЧС России. - А.Г.)

- Мы раньше рассказывали об учениях в Кремле. Но это была «наземная» операция. Когда в камуфляже, в спецзащите сотрудники ФСО, и не только, «обороняли» Кремль внутри. А то, что связано с воздушной операцией, это впервые проходило? Или мы просто об этом не знали?

- Не знали об этом.

Александр Рясков, начальник Центра по связям с прессой и общественностью ФСО России в эфире Радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Сколько было всего на вертолетной платформе десантников?

- Пять. Но - при необходимости - их численность можно увеличить. Да и платформу, если потребуется, военный вертолёт поднимет и гораздо большего веса. Кстати, для безопасности все бойцы были пристегнуты карабинами.

2. Почему десантники, находившиеся в вертолетной корзине, были вооружены только автоматами?

- Это не имеет значения, чем они были вооружены. У них могло быть и другое оружие. (Какое конкретно - уточнять не будем)

3. Сколько было на самом деле вертолетов - прохожие наблюдали и четыре, и пять?

- Нет, вертолетов было всего два. Просто они делали несколько кругов, вот и создалось впечатление, что их было больше...

4. Откуда и куда перемещались десантники?

- В данном случая - вертолёт их «подцепил» в Кремле и потом туда же и вернул, сделав круг. (Этот полет продолжался около 15 минут.)

5. А для чего потребовались эти манёвры?

- Мало ли какие ситуации могут быть в реальности? ФСО должны уметь взаимодействовать с силовыми структурами и на земле, и в воздухе, должны быть готовы к любому развитию событий...

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