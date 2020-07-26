Пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации

К 75-летию Конференции в Сан-Франциско, учредившей Организацию Объединённых Наций

Всё чаще предпринимаются попытки наступления на позиции России как правопреемника СССР, одного из учредителей ООН, постоянного члена Совета Безопасности. По выражению члена Совета Федерации Сергея Калашникова (2018 г.), Запад начал «очень мощную операцию с тем, чтобы выкинуть Россию из Совбеза ООН».

Исполнившиеся 75 лет международной конференции в Сан-Франциско, итогом которой стало рождение ООН, побуждают ещё раз вернуться к этой проблеме.

Москва не считает, что сложившаяся после Второй Мировой войны система мироустройства не требует реформ. Она готова обсуждать варианты перестройки Совета Безопасности, но для неё неприемлемы предложения, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая право вето. Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от того, чтобы стать соучастницей международных авантюр.

Днём рождения этой международной организации считается 26 июня 1945 г., когда на конференции в Сан-Франциско, в работе которой участвовали свыше 850 делегатов от 50 государств мира, был принят Устав ООН. В день открытия конференции 25 апреля произошла знаменательная встреча передовых частей Красной и американской армий на Эльбе. И хотя в Сан-Франциско уже проявлялись противоречия между СССР и его западными союзниками, решения конференции всё же предопределил «дух Эльбы».

Все государства-участники конференции Объединённых Наций, в первую очередь, четыре великие державы (инициаторы встречи в Сан-Франциско СССР, США, Великобритания, Китай) выступили за создание международной организации безопасности, которая на коллективной основе обеспечит поддержание всеобщего мира.

Особая ответственность великих держав в решении этой задачи признавалась. Ключевые проблемы предварительно решались не на общем собрании всех делегаций, а в узком кругу представителей великих держав (включая Францию). Как вспоминал впоследствии посол Советского Союза в США А.А. Громыко, возглавивший советскую делегацию после отъезда из Сан-Франциско наркома иностранных дел В.М. Молотова, совещания «большой пятёрки» и их направляющая роль на конференции «публично не афишировались, но все участники этого форума о них знали и в целом принимали их как должное».

А.А. Громыко подписывает Устав ООН

Ведь формальное равенство великих держав, внесших решающий вклад в разгром нацизма и милитаризма, и какой-либо малой страны, да ещё примкнувшей к антигитлеровской коалиции в самом конце войны, не только было исторически несправедливым, но и грозило продлением конференции до бесконечности, учитывая многочисленные речи участников делегаций, нередко пересыпанные «изрядной порцией пустозвонства» (А.А. Громыко).

По предложению советской делегации в Устав была включена преамбула, отсутствовавшая в первоначальном проекте и провозглашавшая в качестве важнейшей цели ООН поддержание всеобщего мира и безопасности, избавление грядущих поколений от бедствий войны «мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права».

Делегация СССР поддержала предложение других участников конференции о включении в главу пункта об уважении территориальной целостности и политической независимости государств. Советские представители, подобно делегатам США, Великобритании и Китая, высказались также в пользу закрепления в Уставе положения о недопущении вмешательства организации во внутренние дела своих членов, с той оговоркой, что «этот принцип не затрагивает применения принудительных мер» в случаях, определённых Уставом.

Делегация СССР на Конференции ООН в Сан-Франциско

Инициаторами новой универсальной организации безопасности признавались государства, присутствовавшие на конференции в Сан-Франциско или ранее подписавшие Декларацию Объединённых Наций от 1 января 1942 года.

Были определены условия приёма в Организацию новых членов. Предложение главы делегации Эквадора «в любой ближайший или отдаленный период» допустить в организацию «все суверенные государства мира и те государства, которые могут обрести суверенитет в последующем», встретило категорическое возражение представителей СССР, считавших, что это немедленно открывает дорогу «нейтральным странам, а возможно после заключения мира, также и вражеским странам», что недопустимо. Такая твёрдая позиция позволила выработать коллективное решение о том, что членство в ООН станет возможным для всех миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в её Уставе обязательства и которые, «по суждению Организации», могут и желают эти обязательства выполнить.

Очень остро стоял вопрос о разграничении компетенций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Ещё на конференции в Думбартон-Оксе (август – сентябрь 1944 г.), а затем на Ялтинской конференции Большой тройки в феврале 1945 г. советская дипломатия пыталась убедить англичан и американцев в том, что: а) решение важнейших проблем войны и мира должно стать прерогативой Совета Безопасности, б) при принятии всех важнейших решений СБ необходимо соблюдение принципа единогласия великих держав.

Здесь советская позиция натолкнулась на сопротивление целого ряда «малых» и «средних» государств. Осуждая особое положение великих держав как «совершенно недемократическую привилегию» (так заявил, в частности, представитель Кубы), они высказывались в пользу существенного расширения полномочий Генеральной Ассамблеи при ограничении прав и возможностей Совета Безопасности.

За «малыми» и «средними» государствами стояли США и Великобритания. Они не возражали бы против расширения полномочий Генеральной Ассамблеи в ущерб Совету Безопасности, а также против ограничения применения принципа единогласия великих держав при вынесении решений в СБ. Ведь в этом случае за счёт поддержки зависимых от них государств, включая британские доминионы и страны Латинской Америки, англосаксы обеспечивали себе механическое большинство голосов и в Совете Безопасности, и в Генеральной Ассамблее.

И всё же в Сан-Франциско удалось добиться закрепления в Уставе ООН принципа единогласия. Статья 10 ограничивала полномочия Генеральной Ассамблеи выработкой только рекомендательных, не имеющих обязательной силы решений. Главную ответственность за поддержание международного мира Устав возложил на Совет Безопасности из пяти постоянных членов (СССР, США, Великобритания, Китай, Франция) и 10 периодически сменяющихся непостоянных членов.

Благодаря заложенным в Устав ООН основным принципам человечеству удаётся уже семь с половиной десятилетий удерживаться от нового мирового конфликта. И смысла ломать эту систему нет.

За призывами Украины и ряда других стран изменить конфигурацию ООН и её структурных органов, в первую очередь Совбеза, кроется единственное стремление понизить Россию в статусе, а, если удастся, вовсе исключить её из числа мировых держав, несущих особую ответственность за судьбы человечества. Однако большая политика сродни механике: если подламывается одна из опор, рискует обрушиться вся конструкция. Кто может этого хотеть?

Позиция России, предлагающей не демонтировать проверенную временем систему, а использовать её не до конца реализованные возможности, куда более конструктивна. Выступая 23 января с.г. в Иерусалиме на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», Владимир Путин предложил провести в 2020 г. саммит лидеров постоянных членов СБ – РФ, Китая, США, Франции и Великобритании – по мировым проблемам. «Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир», – заявил глава Российского государства. По его убеждению, «пример могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации».