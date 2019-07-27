Пять чудотворных икон и сотни тысяч верующих: Разделенная Русь празднует День своего Крещения

Каждый год 27 и 28 июля Крестный ход в Киеве собирает все больше православных верующих. Люди приходят сюда сотнями тысяч. Если в 2017 г. их было больше сотни тысяч человек, то уже в прошлом году, когда нападки на Украинскую Православную Церковь (Московского Патриархата) со стороны властей, раскольников и их сторонников были особенно сильны, Крестный ход в Киеве собрал почти втрое больше участников.

Поддержать каноническую Церковь в столицу Украины приезжали представители Поместных Православных Церквей.

Так происходит и в этом году.

В 13:30 по местному времени начался Великий крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру. Возглавил его лично Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении сонма архиереев Украинской Православной Церкви и Поместных Православных Церквей.

Уже с утра к месту начала Крестного хода начали собираться паломники, верующие со всей страны. Люди обращают внимание на то, что несмотря на постоянные попытки политиков разъединить их с братьями по вере, они остаются верны канонической Церкви.

"Мы хотим показать, что мы есть, мы – наша Православная Церковь, - поясняют верующие. - СМИ рассказывают, что кто-то там переходит, но мы никуда не переходим, мы здесь, со своей Церковью!"

В Крестном ходе по случаю 1031-летия Крещения Руси пронесут сразу пять чудотворных икон: икону Божией Матери "Зимненская", Почаевскую икону Пресвятой Богородицы, Касперовскую икону Божией Матери, Святогорский образ Богородицы, икону "Успение Богородицы" из Киево-Печерской лавры.

В Москве, напомним, в сам день Крещения Руси, 28 июля, после патриаршей Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля также состоится Крестный ход и молебен на Боровицкой площади у памятника нашему святому Крестителю и Просветителю Владимиру.