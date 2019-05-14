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Пять человек погибли, 9 — спасены, о двух — нет данных. Фото с места крушения самолетов на Аляске
14 мая 2019, 08:24 • 66 • В мире
Два самолёта потерпели крушение на Аляске. Пять человек на борту одного их них погибли. О туристах с другого самолета известно, что они живы, о части из них - нет данных.
Пять человек погибли после того, как два самолета столкнулись над Аляской.
Катастрофа произошла около 13: 00 по местному времени. Самолёте компании Taquan Air летел с 4 туристами на борту, для которых была организована экскурсия. Другой самолет компании Princess Cruises, возвращался из тура по Мисти-фьордам Аляски и перевозил 10 пассажиров и пилота.
Пилот и туристы из первого самолета погибли.
Девять пассажиров самолета Taquan Air были спасены и им оказана медицинская помощь, а состояние одного пассажира до сих пор ничего неизвестно. В релизе полиции не сказано, что случилось с пилотом, сообщает CNN
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