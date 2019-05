Пять человек погибли, 9 — спасены, о двух — нет данных. Фото с места крушения самолетов на Аляске

Пять человек погибли после того, как два самолета столкнулись над Аляской.

Катастрофа произошла около 13: 00 по местному времени. Самолёте компании Taquan Air летел с 4 туристами на борту, для которых была организована экскурсия. Другой самолет компании Princess Cruises, возвращался из тура по Мисти-фьордам Аляски и перевозил 10 пассажиров и пилота.

Пилот и туристы из первого самолета погибли.

Девять пассажиров самолета Taquan Air были спасены и им оказана медицинская помощь, а состояние одного пассажира до сих пор ничего неизвестно. В релизе полиции не сказано, что случилось с пилотом, сообщает CNN

