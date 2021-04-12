Пять баллов сложности: что известно о пожаре в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге

Один пожарный погиб и ещё двое получили серьёзные ожоги при тушении возгорания в здании фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге. Пожару в шестиэтажном здании был присвоен наивысший, пятый, уровень сложности, к его ликвидации привлекли даже вертолёты армейской авиации. По словам специалистов, огонь быстро распространился из-за того, что здание мануфактуры было построено в конце XIX века и имело деревянные перегородки с пустотами. Тушение пожара также осложняется постоянно меняющимся направлением ветра. По данным источников, причиной ЧП могло стать короткое замыкание. Кроме того, имеется информация о серьёзных нарушениях требований пожарной безопасности. Следственный комитет возбудил по факту пожара уголовное дело.

Крупный пожар произошёл в понедельник, 12 апреля, в здании фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, признанном объектом культурного наследия регионального значения. В 12:35 на пульт дежурной службы управления МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу Октябрьская набережная, д. 50.

Изначально пожару была присвоена вторая категория сложности (по информации МЧС, горение происходило на четвёртом и пятом этажах шестиэтажного здания). Уже в 13:13 ранг пожара в Невском районе был повышен до максимального — пятого. В 14:21 в ведомстве сообщили, что горение происходит по всей площади на четырёх этажах, а к 16:09 произошло обрушение кровли на площади 10 тыс. кв.метров.

На тот момент к ликвидации пожара было привлечено около 70 единиц техники и порядка 350 человек, к тушению присоединились несколько вертолётов, включая Ка-32 МЧС и два Ми-8 армейской авиации Западного военного округа. Приказ об оказании помощи отдал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Работа пожарных вертолётов Минобороны

Во время тушения огня пострадали пожарные. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, «выброс пламени с последующим интенсивным горением» произошёл, когда звенья газодымозащитной службы выводили людей из здания Невской мануфактуры.

«В ходе тушения пожара и спасения людей двое пожарных пострадали и госпитализированы. Один погиб», — заявили в ведомстве.

Источник агентства в экстренных службах добавил, что погибший был начальником звена, командиром отделения 64-й пожарной части. Собеседник ТАСС также уточнил, что у пострадавших пожарных ожоги 40—50% поверхности тела.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту ЧП — по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщили в пресс-службе, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством зампреда СКР Александра Клауса. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль центрального аппарата ведомства.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего, назначаются необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая», — сообщили в ведомстве.

По словам представителя МЧС, тушение огня осложняется конструктивными особенностями и высокой пожарной загрузкой здания Невской мануфактуры, а также непростыми погодными условиями.

«С учётом высокой ветровой нагрузки и постоянно меняющегося направления ветра пожарно-спасательные подразделения регулярно передислоцируют силы и средства с различных направлений», — заявили в пресс-службе МЧС.

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По словам начальника пресс-службы санкт-петербургского главка МЧС Андрея Литовки, на быстрое распространение огня также повлияло то, что здание фабрики было построено в конце XIX века. «Перегородки деревянные, с пустотами», — цитирует его Интерфакс. Специалист уточнил, что на масштабе ЧП могло сказаться и позднее обращение в МЧС.

Как рассказал ТАСС представитель экстренных служб, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрощитовой.

«Рассматривается версия короткого замыкания. По первоначальным данным, возгорание возникло именно в электрощитовой. Работники побежали за огнетушителем, а когда вернулись, там всё было в дыму и было открытое горение. Огонь распространился по деревянным перекрытиям», — рассказал он, уточнив, что в здании также хранились лакокрасочные изделия.

В свою очередь, источник агентства в экстренных службах рассказал, что в здании Невской мануфактуры были «довольно серьёзные» нарушения требований пожарной безопасности, включая отсутствие или неисправность системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.

«Их выявили сотрудники Госпожнадзора в ходе плановой проверки. Внеплановая проверка показала, что данные нарушения не устранены, в связи с этим административный материал был направлен в мировой суд», — рассказал он.

Около 18:00 огонь перекинулся на крышу стоящего рядом здания на улице Тельмана. По данным МЧС, в трёхэтажном здании, в котором располагался хостел Maribelle, произошло возгорание деревянных конструкций чердака на площади 50 кв. м.

Сообщалось, что из здания были эвакуированы 50 человек. В администрации Невского района также проинформировали, что власти подготовились к эвакуации людей из соседних зданий. Однако, по словам представителя администрации, пока необходимости в этом нет. Специалисты продолжают работу на месте ЧП.