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Пьяный ВСУшник свалился с БТРа прямо под колёса «Урала»

24 мая 2020, 08:55  •  45 • Украина

Ампутацией обоих ног закончилась для ВСУшника езда в нетрезвом виде не БТРе в зоне «ООС».

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Нам продолжает поступать информация о новых случаях небоевых потерь Вооруженных формирований Украины в зоне ООС. Так, по данным наших источников, в ночь с 21 на 22 мая во время перемещения колонны техники 30 бригады ВФУ в районе населённого пункта Лоскутовка военнослужащий бригады старший солдат Лужецкий упал с бронетранспортера и попал под колёса следовавшего за ним «Урала», – сообщил Осадчий.

По его словам, в результате происшествия пострадавший потерял обе ноги, но остался жив.

«По имеющийся информации, в ходе оказания медицинской помощи было установлено, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится разбирательство, в зону ответственности соединения прибыла комиссия ВСП», – добавил представитель оборонного ведомства.

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