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Пьяных водителей-убийц будут сажать на 15 лет

28 июня 2019, 22:09  •  69 • В России

Борьба с пьянством за рулем вышла на новый уровень. С этой пятницы в силу вступил закон об ужесточении уголовной ответственности для водителей, которые, выпив, совершили аварию с ущербом для жизни и здоровья людей.

Какие будут наказания?

- Если из-за пьяного водителя пострадавший получил тяжкие увечья - виновный отхватит тюремный срок от 3 до 7 лет (было до 4 лет).

- В случае гибели человека - от 5 до 12 лет (было от 2 до 7 лет).

- Если погибло 2 и более человек - от 8 до 15 лет (было от 4 до 9 лет).

- Любое ужесточение просто приведет к разрастанию коррупции, - сказал «КП» автоэксперт Петр Шкуматов. - Это создаст большую возможность для недобросовестных гаишников. При любом ДТП с жертвами у водители берут анализы. А вот история с «пьяным мальчиком» показала, что когда кому-то надо, даже невинного ребенок можно превратить в алкоголика на бумаге. И вся страна добивалась справедливости. Все журналисты об этом говорили. И то еле-еле установили правду. И при любой аварии водитель может превратиться в «пьяного». Как он сможет себя защитить от недобросовестных экспертов? А никак...

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