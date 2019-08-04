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Пьяных пилотов не пустили за штурвал: Авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк

04 августа 2019, 19:54  •  43 • В мире
Два пилота американской авиакомпании United Airlines не смогли пройти стандартную предполетную проверку, которая показала высокое содержание алкоголя в их крови. Рейс из Глазго в Ньюарк пришлось отменить.
Мало того что руководство авиаперевозчика отстранило обоих от полетов, так еще мужчин, одному из которых 61 год, а второму 45 лет, арестовала полиция.
Во вторник, 6 августа, состоится судебное заседание, в ходе которого будет решаться вопрос об их наказании. До этого времени пилоты будут находиться под стражей. Об этом журналистам британского издания The Sun сообщил представитель шотландской полиции.
В беседе с журналистами представитель United Airlines заявил, что "безопасность наших клиентов и членов экипажа являются главным приоритетом авиакомпании". По его словам, пассажиров отправят к месту назначения ближайшим рейсом.
Отметим, что подобный инцидент в Глазго - далеко не первый. К примеру, пару лет назад в Глазго также были арестованы пилоты авиакомпании United Airlines, пытавшиеся сесть за штурвал самолета в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, пьяных летчиков сняли с рейса в момент, когда последние пассажиры после регистрации поднимались на борт.

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