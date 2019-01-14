Пьяные каратели "отметили" приезд командующего перестрелкой с одним убитым

В ходе визита в 79-ю бригаду командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродского каратели из двух бригад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили перестрелку, из-за чего по меньшей мере один из них был убит. Об этом, по данным республиканской разведки, рассказал глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, командир 79-й бригады ВСУ Валерий Курач получил на усиление батальон 80-й десантно-штурмовой бригады, занявший позиции на участке Широкино - Водяное. Однако на стыке между подразделениями 79-й и 80-й бригад началась перестрелка из автоматов.

"В итоге стрелкового боя один военнослужащий погиб", — рассказал Безсонов.

В момент инцидента украинские военнослужащие были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перестрелка произошла под Мариуполем.