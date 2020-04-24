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Пьянка в бане - вот тебе и соглашения: как Ельцин "заседал" в Беловежской пуще, а Горбачёв прятался

24 апреля 2020, 16:10  •  104 • Политика
Писатель, военный историк Александр Широкорад в разговоре с Царьградом заявил, что место бывшего первого президента СССР Михаила Горбачёва за решёткой, поскольку политик как минимум своим бездействием допустил развал Советского Союза. Широкорад не верит, что Горбачёв не знал о пьянке в бане и соглашениях Ельцина в Беловежской пуще. По словам писателя, президент СССР просто прятался.
В разговоре с Царьградом писатель, военный историк Александр Широкорад высказал свою точку зрения на то, как происходил развал Советского Союза. По его мнению, у первого президента СССР Михаила Горбачёва не было никакого чёткого плана, а решения принимались импульсивно, как реакция на какие-то ситуации, которые складывались негативно.
"Тут не о чем говорить. Не было никакого плана. Не было никаких идей, не было никакой модели. Есть вот китайская модель, например, шведская модель, с другой стороны строит социализм, со стороны капитализма строит социализм. Есть китайская модель, которая неплохо действует объективно, отбросим коронавирус. Она привела к тому, что Китай стал действительно второй державой в мире. Тем не менее у Горбачёва ничего не было. И военной составляющей в том числе", - подчеркнул Широкорад.
Он признался, что, как военный историк, с ужасом смотрит на фотографии заброшенных военных баз по всей стране - брошенных Горбачёвым.
"Там остались автомобили неплохие, которые можно было бы использовать даже в гражданской области, трактора. Даже это не было взято. Всё было брошено. В первое время, пока эти автомобили не вышли из строя, всё это кем-то охранялось. Были брошены суда на стапелях, это был полнейший развал предприятий. Полнейший развал всего. Яковлев был агентом влияния США, и практически это всё доказано. То есть люди хотели власти, малограмотные люди пробовали, экспериментировали над великой державой", - объяснил писатель.
Он считает, что и у ГКЧП ничего не могло получиться, поскольку они ассоциировались со старой партийной бюрократией.
"Это геронтократия. Посмотрите, геронтократия, начиная с позднего Брежнева. Молодой Брежнев совершенно другой, умный, деловой политик, и в экономике разбиравшийся, и курировавший прекрасно ВПК и так далее. Старый Брежнев. Он старый больной человек. Потом пошла серия старых больных людей, когда человек лежит в клинической больнице, руководит с искусственной почкой. И вот на их фоне Горбачёв. А Горбачёв был простой аппаратчик, у него никогда не было никаких идей. И тут у него вроде какие-то импульсивные меры, которые были разработаны буквально Яковлевым, Раисой Максимовной и Горбачёвым", - заявил Широкорад.
Поэтому, считает он, перестройка - не более чем просто слово, "болтовня", которая не несла за собой ничего, кроме попытки удержаться у власти.
"Горбачёва нужно судить хотя бы за одно. Горбачёв дал независимость прибалтийским республикам, не обеспечив коммуникацию с Калининградской областью. Ведь страшные вообще-то проблемы для России. И сейчас, и в дальнейшем. То есть попросту сейчас Латвия может закрыть автомобильную трассу и железную дорогу. И что тогда будем делать? И самое главное, что вот эти перевозки по автомагистрали, по железной магистрали в Калининградскую область ни на чём не основаны, никаких законов нет. То есть как можно было, когда Англия, Франция, другие государства предоставляют своим колониями какие-то гарантии? Как мог он одним своим решением предоставить независимость без всяких договорённостей? Это государственное преступление. И место Горбачёва, простите, за решёткой", - уверен писатель.
До сих пор в интервью, продолжает Широкорад, Горбачёв пытается строить из себя стороннего наблюдателя, что его якобы тогда никто не слушал, но тогда у кого же была власть?
"Власти, попросту говоря, не было? Если ему поверить, значит, никакой власти не было. Его не слушали, не слушали. Просто потеряли управление Советским Союзом. И вот гибель. А кто виноват? Кто был первым и последним президентом? Кто был генеральным секретарём? Ведь когда столкнулись в Новороссийске "Адмирал Нахимов" и "Пётр Васин", два корабля, оба капитана, они находились в свободном от вахты состоянии, оба находились в своих каютах на койках. И оба получили по 15 лет, хотя и прокурор, и общественность требовали высшей меры. В любом случае, главное лицо государства, если оно не может управлять, оно обязано отказаться от власти и публично об этом заявить", - считает Широкорад.
Он не верит в то, что Горбачёв не знал про Беловежскую пущу, но вопрос, почему не предпринял мер, остаётся открытым.
"Беловежская пуща - до сих пор мы не знаем деталей. Я три или четыре раза был в Беловежской пуще, говорил с местными начальниками мелкими, экскурсоводами и так далее. Они говорят, там была пьянка - и всё, и все соглашения были подписаны в бане. Нашли какую-то секретутку, и она им как-то печатала. И оттуда было, не то что вертолёты могли их в Польшу увезти, до Польши бегом, Горбачёв, Ельцин и компания будут бежать порядка полчаса, до польской границы. Потому что половина Беловежской пущи - это польская территория. Он не знал об этом? Если не знал, то какой он президент? Он должен был встать и отказаться от должности, объявить населению: моя власть узурпирована и так далее. Это азы. Это преступление, что он не сказал, если было так, как он говорит. Но после подавления путча, наоборот, его власть возросла. И армия была. Армия. Вспомните эти события - я старый человек, я помню, как выступали военные. Военные были готовы поддержать любой шаг президента по сохранению Советского Союза. Не все, но очень многие. Отдай приказ, и вся эта беловежская компания была бы арестована", - описывает ситуацию писатель.
Он добавил, что действия ГКЧП в итоге во многом скомпрометировали идеи сохранения Союза. Но тем не менее подавляющее большинство населения и без ГКЧП оставалось за сохранение Советского Союза.
"Горбачёв сыграл фактически предательскую роль. Он нарочно, умышленно или неумышленно, своим бездействием помогал сторонникам Беловежской пущи, сторонникам развала Советского Союза", - резюмировал писатель.

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