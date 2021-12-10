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ПВО ВСУ по ошибке уничтожили свой БПЛА

10 декабря 2021, 18:40  •  210 • Украина

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили собственный беспилотник. Оказалось, что это беспилотник «Лелека-100», принадлежащий ВСУ, сообщает источник voennoedelo.com.

Подразделение ПВО Украины зарегистрировало в своем воздушном пространстве беспилотный летательный аппарат. Зенитчики предположили, что это беспилотник ополчения ЛНР, и открыли огонь. Только нанеся дрону критические повреждения, военные узнали, что стреляют в свой дрон.


Как сообщают некоторые СМИ, инцидент произошел по вине оператора дрона. Солдат решил прекратить разведку с беспилотника и без предупреждения отправил его в другую часть региона. Военные ВСУ, охраняя небо и не зная об этом решении, начали сбивать свой дрон, что им и удалось.

Напомним, что это не первый украинский дрон, который сбивают отважные ВСУ. Недавно было сообщение, что ПВО ВСУ сбило дрон МВД Украины и тоже по ошибке.

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