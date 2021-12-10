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ПВО ВСУ по ошибке уничтожили свой БПЛА
10 декабря 2021, 18:40 • 210 • Украина
Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили собственный беспилотник. Оказалось, что это беспилотник «Лелека-100», принадлежащий ВСУ, сообщает источник voennoedelo.com.
Как сообщают некоторые СМИ, инцидент произошел по вине оператора дрона. Солдат решил прекратить разведку с беспилотника и без предупреждения отправил его в другую часть региона. Военные ВСУ, охраняя небо и не зная об этом решении, начали сбивать свой дрон, что им и удалось.
Напомним, что это не первый украинский дрон, который сбивают отважные ВСУ. Недавно было сообщение, что ПВО ВСУ сбило дрон МВД Украины и тоже по ошибке.
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