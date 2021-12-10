ПВО ВСУ по ошибке уничтожили свой БПЛА

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили собственный беспилотник. Оказалось, что это беспилотник «Лелека-100», принадлежащий ВСУ, сообщает источник voennoedelo.com.Подразделение ПВО Украины зарегистрировало в своем воздушном пространстве беспилотный летательный аппарат. Зенитчики предположили, что это беспилотник ополчения ЛНР, и открыли огонь. Только нанеся дрону критические повреждения, военные узнали, что стреляют в свой дрон.Как сообщают некоторые СМИ, инцидент произошел по вине оператора дрона. Солдат решил прекратить разведку с беспилотника и без предупреждения отправил его в другую часть региона. Военные ВСУ, охраняя небо и не зная об этом решении, начали сбивать свой дрон, что им и удалось.Напомним, что это не первый украинский дрон, который сбивают отважные ВСУ. Недавно было сообщение, что ПВО ВСУ сбило дрон МВД Украины и тоже по ошибке.