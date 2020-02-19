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ПВО стран восточного фланга НАТО: грозная сила или иллюзия защищённости

19 февраля 2020, 18:24  •  30 • Аналитика

Восточная Европа – своеобразный рубеж России и Запада. Поэтому блок НАТО уделяет большое внимание защите своих восточных границ, в том числе и с воздуха. Но можно ли считать силы противовоздушной обороны восточноевропейских стран эффективными?


В Восточной Европе у НАТО два ключевых направления. Первое – балтийское – включает Польшу и страны Прибалтики. Учитывая малую численность прибалтийских армий, главным звеном обороны на этом направлении является Польша. Именно здесь проводились 3–19 июня 2019 года учения противовоздушной обороны альянса с участием Польши, США, Великобритании, Румынии, Словакии, Чехии, Германии и Нидерландов. Перед учениями были достигнуты договоренности между Вашингтоном и Варшавой о поставках в Польшу 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов Patriot, 208 ракет и 4 РЛС на общую сумму в 10 млрд долларов.



Американские ЗРК Patriot должны усилить противовоздушную оборону Польши. Но в действительности их поставки фактически бесполезны. Поскольку в Варшаве главным потенциальным врагом Польши считают Россию, стоит сразу отметить, что от российского оружия установки с дальностью до 70 км защитить польскую территорию не смогут.

Сейчас США завершают строительство базы для размещения ПРО в Редзиково, но это решение превращает Польшу в одну из главных мишеней для российских ракет в случае конфликта. Но защиту собственно польским городам и населенным пунктам американцы дать не хотят, да и вряд ли могут. Не случайно в польском сегменте Интернета многие пользователи настроены весьма скептически.

Жаль будет, если базу, которая строилась с таким энтузиазмом и такой тщательностью, разрушит одна ракета, выпущенная «Искандером»,

- пишет польский комментатор.

В 2020 году США собираются выделить 50 млн долларов и на укрепление сил ПВО Эстонии, Латвии и Литвы. Про какую-то реальную обороноспособность этих небольших государств в случае конфликта с Россией смешно и говорить. Тем не менее, в октябре 2019 г. главы военных ведомств Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение о создании Baltnet – Центра управления объединенной системой контроля воздушного пространства стран Балтии. В порядке ротации каждая из трех государств будет выполнять задачи по организации контроля над воздушным пространством, для чего в распоряжении республик имеются радиолокационные станции.

Что касается самой системы противовоздушной обороны, то она в странах Балтии остается крайне слабой. В Латвии – батальон ПВО в Земессардзе и дивизион ПВО в ВВС, в Литве – батальон ПВО, в Эстонии – батальон ПВО в сухопутных войсках и дивизион воздушного наблюдения в ВВС. Поэтому балтийские республики постоянно просят «старших товарищей» разместить в Прибалтике средства ПВО НАТО.

ЗРК С-300ПМ1 находятся на вооружении и ракетной бригады Воздушных сил Словакии. У Чехии – всего один 25-й зенитно-ракетный полк с 4 батареями модернизированных ЗРК «Куб», 2 батареями ЗРК малой дальности RBS-70 и 2 батареями ЗРК малой дальности «Стрела-10М». В 2020 году вместо «Стрелы-10М» на вооружении чешских сил ПВО появятся RBS-70NG производства компании Saab Dynamics AB.

На юго-восточном направлении главное звено в системе противовоздушной обороны НАТО – Румыния. Именно здесь, в Девеселу, уже размещены американские THAAD, оборудована база противоракетной обороны. В вооруженных силах Румынии главной боевой единицей ПВО является 1-я зенитная ракетная бригада им. генерала Николае Дэскэлеску, входящая в состав Военно-воздушных сил страны. На вооружении бригады находятся 6 советских ЗРК С-75М3 «Волхов» и 8 американских ЗРК Raytheon MIM-23 Hawk XXI. Понятно, что и в этом случае средств противовоздушной обороны явно недостаточно для того, чтобы отразить удар такого серьезного противника как Россия. Болгарские силы ПВО, также объединенные в зенитную ракетную бригаду в составе ВВС Болгарии, имеют на вооружении 10 ЗРК С-300, дивизион ЗРК С-200, ЗРК «Оса».

Как видим, состояние сил и средств противовоздушной обороны стран Восточной Европы оставляет мало шансов в противостоянии с таким серьезным противником как Россия, о котором постоянно твердят в НАТО. Впрочем, вряд ли способны эти страны обеспечить прикрытие своего воздушного пространства и от авиации и ракет менее сильных государств.

Поэтому и остается странам Восточной Европы лишь уповать на помощь США и настаивать на усилении американского военного присутствия и размещении новых военных объектов. Только вот такая политика создает для воздушного пространства страны еще большие риски: в случае конфликта российские ракеты первым делом полетят на американские базы в Польше и Румынии.
Илья Полонский

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