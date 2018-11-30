ПВО Сирии уничтожили несколько вражеских целей на юге - СМИ

Сирийские ВВС отразили атаку на юге страны. Как сообщает агентство САНА со ссылкой на источник, система ПВО отразила атаку нескольких вражеских целей.

Система противовоздушной обороны успешно поразила несколько вражеских целей. Об этом сообщает САНА со ссылкой на военный источник.

По информации СМИ, ПВО арабской республики уничтожили несколько целей в районе аль-Кисва.

«Наша система ПВО отразила атаку нескольких вражеских целей над районом аль-Кисва на юге страны и сбила их», - говорится в сообщении гостелевидения Сирии, передает «РИА Новости».