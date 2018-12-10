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ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
10 декабря 2018, 02:09 • 64 • Политика
Сирийские ПВО отразили атаку в районе аэропорта Дамаска. По неподтвержденным данным, незадолго до этого в аэропорту сел самолет из Ирана.
Системы ПВО Сирии отразили авиаудар вблизи международного аэропорта Дамаска. О происшествии сообщают арабский телеканал Al Mayadeen и сирийское государственное агентство SANA.
Утверждается, что воздушная атака произошла на юго-западе сирийской столицы, где находится международный аэропорт. Арабский телеканал сообщает, что сирийские средства ПВО уничтожили в небе "вражеские воздушные цели". Агентство SANA также сообщило об инциденте, но позже удалило новость. Подтверждения случившегося от властей Сирии пока также нет.
По данным некоторых источников, воздушная атака в районе аэропорта Дамаска случилась спустя несколько часов после приземления самолета Boeing 747-200 с иранскими военными на борту.
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