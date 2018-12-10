Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
″Желтые жилеты″ - дубль ″Красного мая″: Во Франции припомнили США майдан против ...
После 2014 года взаимодействие разведок России и Украины стало невозможно - глав...
Порошенко попросил главу УПЦ МП помочь в освобождении украинских моряков
Рецепт от Всемирного Банка для России: Приватизация 2.0, приток мигрантов и пенс...
Главная / Политика

ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ

10 декабря 2018, 02:09  •  64 • Политика
Сирийские ПВО отразили атаку в районе аэропорта Дамаска. По неподтвержденным данным, незадолго до этого в аэропорту сел самолет из Ирана.
Системы ПВО Сирии отразили авиаудар вблизи международного аэропорта Дамаска. О происшествии сообщают арабский телеканал Al Mayadeen и сирийское государственное агентство SANA.
Утверждается, что воздушная атака произошла на юго-западе сирийской столицы, где находится международный аэропорт. Арабский телеканал сообщает, что сирийские средства ПВО уничтожили в небе "вражеские воздушные цели". Агентство SANA также сообщило об инциденте, но позже удалило новость. Подтверждения случившегося от властей Сирии пока также нет.
По данным некоторых источников, воздушная атака в районе аэропорта Дамаска случилась спустя несколько часов после приземления самолета Boeing 747-200 с иранскими военными на борту.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

64
Источник
Похожие новости
09 декабря 2018, 22:54
"Их деятельность к честному бизнесу никакого отношения не имеет": Клинцевич о об олигархах, которым надо сказать спасибо
09 декабря 2018, 13:09
Пушков о ″спасибо″ олигархам Чубайса: ″Обостряет отношения между обществом и бизнесом″
10 декабря 2018, 02:09
Россия не будет участвовать в торговой войне США и Китая - глава МИД Лавров

09 декабря 2018, 13:09
Хайли лайкли, ″русские киллеры″ из ГРУ: В Великобритании дело Скрипалей связали с убийствами бизнесменов
09 декабря 2018, 22:54
Франция ищет "российский след" в протестах "желтых жилетов" в Париже
10 декабря 2018, 02:09
В МВД объяснили "запрещенное" появление министра Колокольцева на съезде "Единой России"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 декабря 2018, 06:28
Порошенко и арийцы
05 декабря 2018, 05:09
В 2019 году случится война между Россией и Турцией - озвучено пророчество афонского старца
07 декабря 2018, 18:54
Запугать не удастся: Newsweek перевел для военных США предупреждение русского патриотического эксперта
03 декабря 2018, 15:56
"Людям ограничили передвижение... отзывают из отпусков..."
05 декабря 2018, 01:54
«Совпадение»: В Сети объяснили «случайные» 60 дней ожидания для США и Порошенко
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
06 декабря 2018, 02:09
Разговор с Дмитрием Медведевым 2018: прямая онлайн-трансляция
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.