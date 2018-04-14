ПВО Сирии отбилась от атаки на аэропорт Дамаска

Министерство обороны России сообщило, что сирийские вооруженные силы при отражении авиаудара Запада использовали средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», которые были произведены в СССР 30 лет назад, передает РИА «Новости». «В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе», — сообщили в Минобороны.

При этом все 12 крылатых ракет, которые были нацелены на аэропорт Думейр на востоке Дамаска, были успешно сбиты, добавили в российском военном ведомстве.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд сообщил, что американская сторона не предупреждала Россию об ударах Пентагона, Великобритании и Франции по Сирии, передает ФАН.

«Мы не осуществляли какой-либо координации с россиянами относительно атак и не предупреждали их заранее. Были задействованы обычные каналы для избегания конфликтов в воздушном пространстве. Для ударов США специально избрали цели, чтобы уменьшить риски того, что российские силы будут вовлечены», — сказал самый высокопоставленный военный США.

Он также подчеркнул, российская сторона была уведомлена об использовании США и их союзниками воздушного пространства Сирии, однако это не предполагало «координации относительно целей или планирования».

Вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в 10 км от Дамаска. К атаке присоединились Великобритания и Франция, передает RT. Военные действия против Сирии осудили российская и иранская стороны, передает НСН.

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров указал, что осуществленный США и их партнерами массированный ракетный удар по Сирии был нанесен с нарушением основополагающих принципов территориальной целостности и государственного суверенитета стран мира. По его словам, ударом по Сирии США пытаются подкрепить свои претензии на статус доминирующей державы в однополярном мире.

«Они исходят из того, о чем ранее многократно говорил президент России Владимир Путин — мы живем в однополярном мире во главе с США, и все вокруг является провинцией империи. Это их мироустройство», — подчеркнул российский парламентарий.

Депутат отметил, что в данных условиях самым важным вопросом для России является то, пострадали ли находящиеся в Сирии российские военнослужащие. Федоров также поприветствовал сообщения о том, что многие американские ракеты Tomahawk были сбиты сирийскими системами ПВО. В создавшихся условиях, заявил парламентарий, Сирия имела бы право нанести удар непосредственно по территории Соединенных Штатов.

«Если Сирия ударит непосредственно по территории США, как это сделали Соединенные Штаты Америки, ровно с этого момента однополярный мир прекратит свое существование. Сирийцы наверняка не били по территории США, но это было бы совершенно в соответствии с международным правом — ударить по территории государства, которое нанесло по тебе удар», — заключил депутат.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что ракетные удары США, Британии и Франции по Сирии, вероятно, являются попыткой создать сложности для миссии ОЗХО.

«Это с высокой степенью вероятности попытка создать сложности для миссии ОЗХО, как раз сегодня начинающей свою работу в Гуте, или вообще сорвать ее», — сказал Косачев, передает РИА «Новости».