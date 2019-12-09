ПВО беззащитны, "дырявый зонтик" не спасёт: Русские "Кинжалы" получили угрожающую рекламу в Польше

Испытания гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал" вызвали тревогу у польских журналистов. Defence 24 пишет, что российское вооружение - серьёзная угроза для НАТО. Разбор был представлен на примере сцепки "Кинжалов" с МиГ-31 - именно они несли уникальные ракеты. Так вот, как пишут авторы материала, выбор МиГов увеличивает радиус поражения, кроме того, даёт возможность проводить атаки сразу с нескольких направлений.

Ракета стартует уже на высоте порядка 10 км, таким образом, создаются более благоприятные условия.

Если данные о возможности "Кинжалов" поражать цель на расстоянии до 2000 километров верны, это означает, что пуск из Калининградской области позволяет покрыть не только Польшу, но и значительную часть объектов США в Западной Европе. В том числе при желании могут быть уничтожены перевалочные пункты и порты.

"Оно способно нести обычные боеголовки (весом около 480 кг), а также ядерные заряды", - добавляет автор материала.

Наконец автор напоминает, что "Кинжалы", так же как и ракеты "Искандер-М", практически невозможно перехватить. Сделать это противники в состоянии, только если угрозу обнаружили и классифицировали рано. С другой стороны, использование указанных российских ракет вместе с другими средствами, например с более медленными ракетами, увеличивает шансы на взлом самой развитой ПВО, резюмирует автор.