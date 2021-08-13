Путём Латвии и Эстонии. Казахские активисты организовали охоту на русских

Казахские активисты организовали в крупнейших городах страны "языковые патрули" по примеру Латвии и Эстонии. Шовинисты оскорбляют этнических русских и русскоязычных казахов за незнание "дэржавной мовы", называют наших соотечественников гастарбайтерами и фашистами. Реакции официальных органов власти на провокационные действия профессиональных разжигателей межнациональной розни пока не последовало, что наводит на мысли о молчаливом одобрении такого "активизма" Нур-Султаном.

Казахстан в очередной раз "отличился" на фронте русофобии. Местные националисты во главе с Куатом Ахметовым, по примеру Латвии и Эстонии, организовали "языковые патрули" в крупнейших городах страны: Нур-Султане (Акмолинск), Алма-Ате (Верный), Павлодаре, Уральске и ряде иных населённых пунктов. Ролики с хамством и оскорблениями в отношении русских и русскоязычных казахов шовинисты выкладывают на свой YouTube-канал. Самозваные "проверяющие" смотрят, переведены ли на казахский язык магазинные этикетки, "экзаменуют" продавцов на предмет знания "дэржавной мовы". При этом лиц со славянской внешностью называют гастарбайтерами и фашистами, которые якобы не уважают государство, в котором проживают.

Русскую жительницу Актау (Шевченко) на каспийском побережье заставили на камеру извиняться за то, что она сказала, дескать, этот город в советское время строили русские. Для справки: это действительно так, его построили в 1961 году, городскую планировку разработал Ленинградский проектный институт, а курировал застройку архитектор из Северной столицы Михаил Ильич Левин. Советские специалисты построили порт (единственный в республике, предназначенный для международных перевозок), обеспечили безжизненную пустыню пресной водой, возвели аэропорт, Прикаспийский горно-металлургический комбинат - градообразующее предприятие. Судя по всему, недалёким "ариям"-националистам данные факты неизвестны.

Действия активистов идут вразрез с Конституцией центральноазиатской республики. Статья седьмая закрепляет официальный статус русского языка и гарантирует свободное развитие языков всех народов, проживающих на территории страны. Статья четырнадцатая запрещает любую дискриминацию по признакам расового, этнического происхождения и языка, на котором человек общается. Статья девятнадцатая подчёркивает: любой гражданин волен самостоятельно выбирать язык общения.

Возмутительная ситуация и демонстративное отсутствие реакции казахстанских чиновников на эти чудовищные провокации уже вызвали реакцию отдельных представителей официальных властей России. Министерство внутренних дел России запретило Куату Ахметову въезд в нашу страну на 50 лет (хотя по-хорошему следовало запретить на 100 - авось доживёт ещё). Глава Россотрудничества Евгений Примаков высказал недоумение по поводу того, что до сих пор деятельности Ахметова не дана соответствующая оценка правоохранительными органами Республики Казахстан.

Впрочем, стоит ли этому удивляться? Высшее руководство республики уже давно взяло курс на казахизацию и "дерусификацию", подпитку националистически настроенных активистов для "защиты суверенитета" от бывшего союзного центра. Такая политика, естественно, прикрывается фразами о дружбе народов, многонациональном характере государства. Но статистику не обманешь: если в 1989 году русских (великороссов, малороссов-украинцев и белорусов) в Казахстане проживало более 7 000 000, то по состоянию на 1 января 2021 года - 3 787 000, почти в два раза меньше. В процентном отношении русское население уменьшилось с 42,5 % до 20 %. И списать на низкий уровень жизни, как в случае с Таджикистаном или Киргизией, не получится: по индексу развития человеческого потенциала, рассчитываемого Организацией Объединённых Наций, Казахстан находится выше России на одну строчку. По внутреннему валовому продукту на душу населения (по покупательной способности) два государства также идут практически вровень.

Член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, эксперт по международным отношениям Дамиля Тасмагамбетова в комментарии телеканалу Царьград пояснила, что выходки казахских националистов появились не на пустом месте: