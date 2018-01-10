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Путину вручили толстовку с логотипом его предвыборного штаба

10 января 2018, 19:54  •  84 • Политика

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Волонтеры подарили Владимиру Путину толстовку с логотипом предвыборного штаба во время посещения кандидатом в президенты России Гостиного двора в Москве.

"Хотим подарить вам на память нашу фирменную толстовку. Она останется вам как память об этой предвыборной кампании", - сказала Путину одна из волонтеров, вручая сувенир. Путин отметил, что не может носить эту вещь, потому что на ней написана его фамилия: "Носить не буду, но на память", - сказал кандидат в президенты России.

Обращаясь к волонтерам, Путин отметил, что у них "есть хороший опыт работы с людьми". "У вас добрые глаза и это важно, потому что доверие, которое человек вызывает в общении, - самое главное в жизни. А в таком деле, которым мы с вами в эти дни занимаемся, это особенно важно", - сказал он.

В завершении Путин еще раз поблагодарил волонтеров штаба за работу и сфотографировался с ними.

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