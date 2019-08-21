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Путину в Финляндии покажут крепость, которая отстаивала права России на Балтику

21 августа 2019, 18:09  •  21 • Политика
Владимир Путин прибыл в Финляндию на встречу с коллегой Саули Ниинистё. Президент Финляндии собирается прокатить гостя на своей яхте, чтобы показать крепость, которая отстаивала права России на Балтике.
Владимир Путин прибыл в Финляндию по приглашению своего коллеги Саули Ниинистё.
На официальном сайте Кремля отмечается, что два президента планируют обсудить сотрудничество между своими странами, а также поговорить об актуальных вопросах политической повестки на Балтике и в мире. Кроме того, будут затронуты отношения России с Евросоюзом — где сейчас председательствует Финляндия.
Помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии РИА Новости отмечал, что Путин и Ниинистё собирались проработать вопросы, касающиеся торговли, инвестиций, экологии, и сверить свои подходы к взаимодействию в Арктике и на Балтийском море.
В свою очередь Ниинистё накануне подчёркивал, что для него особое значение имеет ситуация на Украине, и он намерен обсудить её с Путиным до того, как встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Телеграм-канал Пул №3 утверждает, что для создания доверительной атмосферы финский президент намерен пригласить гостя прокатиться на своей яхте в крепость Свеаборг.
Эта крепость на островах, которые называются Волчьи шхеры, была построена шведским правительством после поражения в русско-шведской войне 1741—1743 годов . Свеаборг стал базой для реорганизованного галерного флота. В 1808 году во время очередной войны русские войска с лёгкостью взяли эту крепость вместе с 7,5 тысячами пленных, 2 тысячами орудий и 110 боевых кораблей.
После того, как Финлндия стала частью России, Свеаборг стал русской крепостью, которая защищала интересы Москвы на Балтике. Во время крымской войны её безуспешно атаковал объединённый флот Англии и Франции.
В настоящее время Свеаборг — одна из основных достопримечательностей Хельсинки, находится под охраной ЮНЕСКО.

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