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Путину тяжело говорить: Показан кусок интервью Стоуну о Майдане и обещании Обамы
14 июля 2019, 23:24 • 15 • Политика
В интервью, которое Владимир Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", глава государства рассказал о договоренностях с Бараком Обамой, достигнутых в 2014 году, однако президент США со своей стороны их так и не выполнил. Отрывок из интервью появился в Сети.
Вот что рассказал Владимир Путин в интервью в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", показанном на фестивале в итальянской Таормине:
Некоторые подробности этой беседы, которые главы двух стран проводили по телефону, год назад раскрыл глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, тогда — во время событий Майдана — 44-й президент США просил Путина не отговаривать Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией.
Лавров отметил, что звонок из Вашингтона в Кремле раздался уже тогда, когда само соглашение было подготовлено. Согласно документу, Янукович должен был добровольно сложить с себя обязанности главнокомандующего и дать указание силовикам исполнять только свои обязанности по охране правительственных зданий. Кроме того, в нем президент Украины соглашался на проведение в стране досрочных выборов.
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