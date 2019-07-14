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Путину тяжело говорить: Показан кусок интервью Стоуну о Майдане и обещании Обамы

14 июля 2019, 23:24  •  15 • Политика
В интервью, которое Владимир Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", глава государства рассказал о договоренностях с Бараком Обамой, достигнутых в 2014 году, однако президент США со своей стороны их так и не выполнил. Отрывок из интервью появился в Сети.
Вот что рассказал Владимир Путин в интервью в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", показанном на фестивале в итальянской Таормине:
"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определённые вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договорённости, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился и не стал бы в детали вдаваться".
Некоторые подробности этой беседы, которые главы двух стран проводили по телефону, год назад раскрыл глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, тогда — во время событий Майдана — 44-й президент США просил Путина не отговаривать Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией.
Стоун о Майдане: Вы с Обамой договорились, что не будет стрельбы? Они пообещали это.
Путин: Могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены pic.twitter.com/UGz5CQhCB6
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июля 2019 г.
Лавров отметил, что звонок из Вашингтона в Кремле раздался уже тогда, когда само соглашение было подготовлено. Согласно документу, Янукович должен был добровольно сложить с себя обязанности главнокомандующего и дать указание силовикам исполнять только свои обязанности по охране правительственных зданий. Кроме того, в нем президент Украины соглашался на проведение в стране досрочных выборов.

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