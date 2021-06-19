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Путину сказать постеснялся? Global Times заявил о провокации Байдена, унизившей русских

19 июня 2021, 13:15  •  315 • Политика
Издание Global Times заявило о провокации американского президента Джо Байдена, унизившей русских. О чем "Сонный Джо" постеснялся сказать лидеру России Владимиру Путину?
По данным издания, Байден всеми силами пытается вбить клин в отношения между Москвой и Пекином, что он в очередной раз подтвердил во время пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.
При этом авторы Global Times отмечают, что заявление о давлении Пекина на Москву и наступлении Китая на территории России президент США мог сказать только во время беседы с журналистами - в беседе с Владимиром Путиным с глазу на глаз он просто "постеснялся бы говорить подобную чушь".
Авторы издания считают, что такая провокация унижает русских. По мнению журналистов, именно Штаты оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности.

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