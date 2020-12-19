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Путину разрешили баллотироваться на новый срок: Правительство поддержало законопроект

19 декабря 2020, 00:25  •  36 • Политика
Комиссия правительства, отвечающая за законопроектную деятельность, поддержала инициативу депутатов Госдумы. Владимиру Путину разрешили баллотироваться на новый срок.
Законопроект был внесён в Госдуму группой депутатов. Он напоминает о поправке в Конституцию, которую в народе давно назвали "обнулением сроков". Другими словами, Владимиру Путину разрешили баллотироваться на новый срок.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
В законопроекте также уточняются требования к кандидатам на пост главы государства. Баллотироваться в президенты может человек 35 лет и старше, который в течение 25 лет жил в России и при этом не имеет и никогда не имел вида на жительство или паспорта в другой стране.
"Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом", - пишет ТАСС, цитируя документ.
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