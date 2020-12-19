Путину разрешили баллотироваться на новый срок: Правительство поддержало законопроект

Законопроект был внесён в Госдуму группой депутатов. Он напоминает о поправке в Конституцию, которую в народе давно назвали "обнулением сроков". Другими словами, Владимиру Путину разрешили баллотироваться на новый срок.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.

В законопроекте также уточняются требования к кандидатам на пост главы государства. Баллотироваться в президенты может человек 35 лет и старше, который в течение 25 лет жил в России и при этом не имеет и никогда не имел вида на жительство или паспорта в другой стране.

"Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом", - пишет ТАСС, цитируя документ.