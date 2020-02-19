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Путину рассказали, сколько стоит сходить в магазин

19 февраля 2020, 16:39  •  41 • В России

Пять лет назад Владимир Путин приезжал на Васильевский остров к памятнику Анатолию Собчаку в день юбилея его смерти. В день 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга у памятника собрались практически все, кто работал когда-то в его команде, а затем получил путевку в большую политику. Глава «Сбербанка» Герман Греф, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, замглавы администрации президента Дмитрий Козак стояли возле памятника с красными гвоздиками в окружении бывших коллег по администрации Северной столицы. Тут же были вдова экс-мэра Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым.

В день 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга у памятника собрались практически все, кто работал когда-то в его команде, а затем получил путевку в большую политику. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин обнял Нарусову, поздоровался со старыми знакомыми, возложил букет алых роз к памятнику. Разглядывая монумент, на котором Собчак изображен ученым, а не политиком — в профессорской мантии он как бы читает лекцию из-за трибуны, президент обратил внимание на пейзаж позади мемориала. Который не меняется к лучшему уже много лет. Собственно, и пять лет назад позади бронзового Собчака высилась синяя промышленная постройка высотой с пятиэтажный дом — там копают станцию метро, в сквере перед которой и должен стоять по задумке архитекторов памятник. Решив разобраться в причинах долгостроя, Путин позвал губернатора Санкт-Петербурга и долго его распрашивал.

Владимир Путин и Ксения Собчак. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

По дороге к кортежу глава государства уже традиционно свернул к собравшимся за ограждением людям и оказался в непростом диалоге с землячкой.

- Можно прожить на 10800 рублей? - наседала она на президента.

- Думаю, что очень трудно, - ответил Путин.

- Вот у вас зарплата наверное тысяч 800, я предполагаю, - проявила высокую осведомленность женщина.

- Ну да, но не только у меня, есть и гораздо более высокие зарплаты, у президента не самая высокая зарплата, - не стал спорить Путин.

- Вы знаете, сколько стоит сходить в магазин и купить продукты на один день? Это тысяча рублей минимум, а то и все три, - жаловалась она на установленный государством прожиточный минимум и спрашивала, как быть матерям-одиночкам.

- Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим, - обещал поддержку глава государства. - Большая программа. Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить.

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По дороге к кортежу глава государства уже традиционно свернул к собравшимся за ограждением людям. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Спросили Путина и о том, как быть с растущей квартплатой. И тут тоже была серьезная развилка.

- Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю - стоят разваленные дома, - описал президент противоположную повышению квартплаты. - Просто рушатся. Я спрашиваю — почему? А потому, что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату, с одной стороны, а с другой - запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится.

Владимир Путин приехал к памятнику Собчаку.Дмитрий СМИРНОВ

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