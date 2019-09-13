Путину рассказали про уникальные метры и мускус кабарги

Глава ФМББА Владимир Уйба отчитался Владимиру Путину о выполнении его поручений, начав с самого масштабного - Центра ядерной медицины в Димитровграде.

- Уникальный, самый крупный в мире на сегодняшний день центр – 105 тысяч квадратных метров, и все эти метры уникальные, - заявил Уйба. - В составе центра, и это очень важно, все известные сегодня методы ядерной медицины, которые используются в мире, все они сосредоточены на одной площадке. Человек должен проехать полмира или полстраны для того, чтобы получить лечение и зачастую просто может не успеть, или он на одной площадке, в одном окне, что называется, получает все технологии. Самое главное и самое центральное – это, конечно же, Центр протонной терапии – 1200 человек мы будем спасать в год. Протонная терапия сегодня – единственный метод лечения опухолей, это номер один при лечении заболеваний головного мозга, опухолей глаза.

Сейчас уже полностью выполнены все строительно-монтажные работы. Первые две очереди центра не просто сданы, на них получены медицинские лицензии, на третьей очереди идет монтаж медицинского оборудования.

- По сути, мы отобрали пациентов на протонный ускоритель, - удивил президента скоростью Уйба. - В этом году будет 140 спасенных жизней на протонном ускорителе. Первые восемь пациентов начинают лечение с 20 сентября.

- Прямо сейчас? - даже переспросил Путин.

- Да, прямо через несколько дней.

От протонного ускорителя Уйба неожиданно перешел к разведению кабарги и добычи мускуса.

- На сегодняшний день две площадки, - рассказал он. - Усть-Кокса – это непосредственно место, где разведение в естественных условиях проживания кабарги. Вы знаете, площадку пытались переносить с места на место. Перенести-то можно, только кабарга размножаться перестает. Всего два опытных места, где она размножается. На Телецком озере, второе – у нас. Сегодня уже 70 особей, в этом году родилось 16 кабаржат. И мы уже сейчас отобрали один килограмм физиологического мускуса. Мы, естественно, не убиваем животных ни в коем случае, а физиологическим образом забираем у усыпленного животного мускус.

Глава ФМБ доложил о работе в зоне чрезвычайной ситуации в Иркутской области.

- Нужна какая-то помощь? - поинтересовался Путин.

- Там у нас госпиталь работает, ежедневно 10–15 человек оперируем. То есть мы в Нижнеудинске взяли на себя полностью всю работу по операциям, потому что основная больница затоплена – хирургический корпус, - рассказал Уйба. - Полный штат: хирурги со всей страны, из наших федеральных центров, анестезиологи, операционные сестры, реанимационные. В день от 10 до 15 человек спасаем, оперируем, с 1 июля 600 человек прооперировано.

- Ничего себе, - снова удивился президент. - Сколько там специалистов работает?

- 40 человек – состав мобильного госпиталя. Мы их меняем, то есть они месяц отработают, мы их меняем, ротируем. Тем не менее 40 человек – это не снижаемое количество работников.