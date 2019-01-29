Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Из-за обстоятельств непреодолимой силы»: Минюст России предложил не наказывать ...
Сербский патриарх сравнил церковный кризис на Украине с бомбой
Безопасные взятки
Вакарчук отказался поддержать Порошенко на выборах президента Украины
Главная / В России

Путину рассказали про тамбовскую муку

29 января 2019, 16:54  •  80 • В России

- Сегодня Тамбов, я хочу сказать без всякой бравады, можно считать российским центром деторождения и родовспоможения, - заявил на встрече с президентом губернатор Тамбовской области Александр Никитин, рассказывая о работе нового перинатального центра. - Мы в декабре 2017 года ввели, во все необходимые графики вписались. Уже за 2018 год там родилось 2700 детишек.

- Очень хорошо, это меня радует, - одобрил Владимир Путин, который про экономические достижения региона слушал куда сдержанней, чем про социальные. - Коллектив подобрался дееспособный?

- Там, вообще, лучшие врачи. Мы чуть ранее, перед тем как ввели перинатальный центр, построили хирургический корпус детской областной больницы, где тоже самое современное, по последнему слову, оборудование.

Никитин доложил про рост промышленного производства (114,4 %), про инвестиции в основной капитал (100 миллиардов рублей), про рост заработной платы (105,6 %).

- Мы являемся одними из лидеров по производству мяса, и занимаем, по крайней мере, по итогам и девяти, и одиннадцати месяцев 2018 года, второе место в России: 540 тысяч тонн мяса произвели, уступаем только Белгородской области, - рассказал губернатор про вечную конкуренцию с соседями по Черноземью. - Крупнейшие сахарные заводы размещены территориально в Тамбовской области. Производим более 70 процентов всех красителей: это и лакокрасочные материалы, и эмульсии акриловые. Кстати говоря, российские банкноты и денежные купюры – краски для них производятся на Тамбовском заводе «Пигмент», это лидер отрасли.

Один из крупнейших проектов в области - пуск второй очереди на одном из крупнейших мукомольных заводов в Европе.

- Первая очередь была – 600 тонн производили в сутки, плюс 650 тонн, - описывал предприятие Никитин. - Новейшее оборудование поставили, занятость дополнительную обеспечили. Особенно важно с позиции глубокой переработки зерна и создания новой добавленной стоимости. Потому что 3,5 миллиона тонн зерна производим, потребляем на пищевые цели естественно меньше, все остальное мы реализуем, в том числе экспортируем.

- За два года построили? - уточнил Путин.

- Да, за два года, вторую очередь мы вводим в эксплуатацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


80
Источник
Похожие новости
28 января 2019, 22:54
«Важен для гражданской авиации»: правительство выделит 10,5 млрд рублей за три года на реализацию проекта самолёта МС-21
29 января 2019, 10:24
«Фокусы силовых структур Украины»: В Крыму прокомментировали пропажу капитана «Норда» Владимира Горбенко
29 января 2019, 13:39
«Ну все, капец, фашисты пришли натуральные!»: Поклонская рассказала, как уехала из Киева после Евромайдана
Загрузка...
28 января 2019, 18:09
Почему бомбардировщик Ту-22М3 под Мурманском разорвало как картонку
28 января 2019, 22:54
Приближался к госгранице: российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США в небе над Балтикой
28 января 2019, 18:09
Большинство россиян против передачи Курил
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
29 января 2019, 05:39
"Не продержимся и 10 дней": На Украине признали, что "одна из сильнейш...
29 января 2019, 08:54
"‏Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента ...
29 января 2019, 02:24
Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с ...
29 января 2019, 02:09
Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2019, 14:24
Фото позора Порошенко в Израиле стерли с президентского сайта: "Сзади не тянется туалетная бумага, и то хорошо!"
28 января 2019, 23:09
"Пусть в обход Германии тянут": Россия "обложила" газопровод Польши со всех сторон
23 января 2019, 18:54
Комитет Госдумы заявил о "позорном случае" с Еленой Бойко. Полный текст обращения
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
22 января 2019, 21:39
Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка
25 января 2019, 23:39
После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ
22 января 2019, 20:55
Военкор Коц назвал ключевые слова Путина на встрече с Абэ по Курильским островам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.